Copenhell Festival 2022 vom 15.06 bis 18.06.2022 in Kopenhagen, Dänemark (Vorbericht)

Eventname: Copenhell Festival 2022

Bands: Metallica, Iron Maiden, Kiss, Judas Priest, Korn, Mastodon, Mercyful Fate, Opeth, Down, Bad Religion, The Pretty Reckless, D-A-D, Dizzy Mizz Lizzy, Beast, The Hellacopters, Devin Townsend, Myrkur, Emperor, Bersaerk, Jinjer, Gloryhammer, Death To All, Artillery, Dog Eat Dog, Siamese. Destruction, Orm, Redwood Hill, Sacred Reich, Witchcraft, Agnostic Front, Hällas, Soen, Benediction, Withering Surface, Vreid, Xenoblight, The Raven Age, Gatecreeper, Blood Incantation, Soren Andersen, Svartsot, Denial Of God, High Command, Ghost Iris, Thundermother, Ivy Crown, Lifesick, Nyredolk, Alestrom, Angstskrig,Bombus, Deadly Apples, Eyes, Horndal, Knocked Loose, Llnn, Lok, Lydsyn, Nerved, Raised Fist, Red Fang, Sorthandsk, Spiritbox, Suicidal Tendencies, Thunder, Urne, Vola, Wargasm, Wayward Dawn

Ort: Kopenhagen, Dänemark

Datum: 15.06 -18.06.2022

Kosten: ab ca. 260,00 € VVK

Genres: Hard Rock, Heavy Metal, Neue Deutsche Härte, Power Metal, Folk Metal, Fun Metal, Dark Metal, Speed Metal, Progressive Metal, Doom Metal, Dark Rock

Veranstalter: Live Nation Danmark

Link: https://www.copenhell.dk/

Das Wacken Open Air gilt als Mekka vieler Metalheads. Nur rund 200 km Luftlinie weiter im benachbarten Dänemark steht jedes Jahr ein Festival an, welches in Deutschland viel zu stiefmütterlich behandelt wird. Neben der besagten Großveranstaltung im Norden unserer Republik, dem Graspop Metal Meeting in Belgien, Hellfest, Schweden Rock oder ähnlich monströsen Open Airs, lässt das Copenhell Jahr für Jahr die größten Acts der Szene nach Kopenhagen karren. Mit ca. 260 Euro wäre man in diesem Jahr am Start gewesen. Noch Karten zu erhalten, dürfte äußerst schwer werden. Auf der Seite des Veranstalters Live Nation Danmark im Ticket Shop sind die Möglichkeiten bereits erschöpft. Woran das liegen könnte, gehen wir jetzt direkt mal auf die Spur. Das Festival fand erstmals im Jahre 2010 statt und gehört, das dürfte keine Überraschung mehr sein, zu den größten Metalfestivals in Skandinavien.

Als Headliner fungiert in diesem Jahr ein Däne, der seine Jungs im Schlepptau mit auf die Bühne bringt. Die Rede ist von keinem anderen als Lars Ulrich. Der Schlagzeuger stammt aus Skandinavien und wird in dieser Auflage mit Metallica Kopenhagen bis auf die Grundmauer zurückbauen. Neben Klassikern wartet ein Mix aus ruhigeren und bombastischen Nummern, die alle gebührend gefeiert werden sollen. Bevor wir auf die nächsten Top Acts kommen: Das Copenhell liegt malerisch an der Ostsee und bei gutem Wetter kann man bis zum schwedischen Festland blicken. Ob die Metalheads in Malmö jedoch noch die lauten Riffs von Metallica hören würden, kann hier und jetzt nicht beurteilt werden. Weiter im Programm, denn dort stehen Iron Maiden, Kiss und Judas Priest. Wurde zu viel versprochen? Viel mehr kann man einem Headbanger gar nicht mehr anbieten. Im Schatten der Schwergewichte ziehen die Trabanten Korn, Mastodon, Mercyful Fate, Opeth, Down, Bad Religion, The Pretty Reckless und D-A-D ihre Kreise. An jedes Subgenre wurde gedacht, was der bunte Mix des Line-Ups bestätigt. Nur die Großen anzusprechen, soll keine Ausgrenzung der vielen Newcomer, Senkrechtstarter und Anwärter für höhere Aufgaben sein. Leider sprengt der Lupenmodus sämtliche Dimensionen und würde nicht zielführend nur den Artikel aufblähen. Wer jetzt noch nicht überzeugt wurde, dem kann eh nicht mehr geholfen werden. Alle Bands und Informationen findet ihr bei uns weiter oben über dem Vorbericht und auf der Seite des Veranstalters.