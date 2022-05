Mit The Streets I Call My Own feiern Booze & Glory die Veröffentlichung ihrer neuen Platte Raising The Roof (Pirates Press Records), die sowohl digital als auch als limitiertes Sammlerstück auf Vinyl erscheint.

Die mit vier echten Singles versehene EP ist u.a. im Booze & Glory-Shop bei Pirates Press in verschiedenen Farben bestellbar!

Zu weiteren Infos über Booze & Glory und zum Video von Raising The Roof kommt ihr hier: