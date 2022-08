Dropkick Murphys am 30.07.2022 im Residenzschloss Ludwigsburg

Event: Dropkick Murphys – Turn Up That Dial Tour 2022

Bands: Jesse Ahern, Gooze & Glory, Dropkick Murphys

Ort: Residenzschloss Ludwigsburg

Datum: 30.07.2022

Kosten: 55 €

Genre: Irish-Folk-Punk, Oi,

Besucher: ca 3.500

Veranstalter: Music Circus Concertbüro GmbH & Co. KG

Links: https://www.musiccircus.de/tickets/dropkick-murphys

https://dropkickmurphys.com/

Setliste:

Cadence To Arms The Boys Are Back Out Of Our Heads Mick Jones Nicked My Pudding The Chosen Few The State Of Massachusetts Queen Of Suffolk County Middle Finger Jonny, I Hardly Knew Ya Smash Shit Up Worker’s Song 10 Times You’ll Never Walk Alone Turn Up That Dial The Bonny Two 6’s Upside Down Skinhead On The MBTA Barroom Hero Deeds Not Words I’m Shipping Up To Boston Good As Gold Rose Tattoo Kiss Me, I’m Shitfaced

Ein energiegeladener Abend liegt hinter den Fans und den Securitys des Dropkick Murphys Konzertes am 30. Juli 2022 im Ludwigsburger Schlosshof.

Rund 3500 meist schwarzgekleidete Fans oder Schottenrockträger der Folk Punk Band aus Boston haben sich bei bestem Wetter in Ludwigsburg eingefunden, um nach zwei Jahren Konzertabstinenz mal wieder eines der Konzerte der KSK Music Open zu genießen.

Nach der Opener Musik The Foggy Dew von The Chieftains und Sinead O’Connor darf Lee Forshner mit seinem Dudelsack das Programm der Murphys eröffnen, die schon lautstark von ihren Fans gerufen werden.



Mit Cadence To Arms stürmt der Rest der Band, einheitlich in schwarzem Outfit, auf die Bühne – und gibt damit das Zeichen für einen wilden Moshpit, der sich in den vorderen Rängen abspielt und bis zum Rest des Abends anhält.

Sänger Ken Casey, einziges noch aktives Gründungsmitglied der Dropkick Murphys, sucht immer wieder den Kontakt zu den Fans und ist öfter auf den Trittstufen zur Absperrung zu finden als auf der Bühne.

Mit The Boys Are Back kommt der nächste Kracher der Folk Punk Rocker, deren Kennzeichen einprägsame Melodien sind, die jeder schnell mitsingen kann. Die Fans lieben sie dafür, sind aber auch Liedern, die von Akkordeon und Banjo bestimmt werden wie z.B. Out Of Our Heads sehr aufgeschlossen.

Natürlich dürfen auch Songs vom aktuellen Album Turn Up That Dial, dem Motto der Tour, nicht fehlen. Darunter auch der Dessertdiebstahl-Song Mick Jones Nicked My Pudding. Crowdsurfer mischen sich jetzt auch vermehrt unter die tobende Menge und so kommt es fast zu einem Eklat, als die Absperrung den Fans nicht mehr standhält und unter deren Gewicht beinahe zusammenbricht.

Nach der Ansage, die ersten Reihen freizugeben, fährt die Band einen Gang herunter und gibt zwei Akustiknummern zum Besten. Währenddessen leisten die Securitys an diesem Abend Höchstleistung und versuchen, die Strebe wieder in ihre Verankerung zu stecken. Mit mäßigem Erfolg – denn als es, jetzt nur noch mit 90 %igem Tempo vonseiten der Band wieder weitergeht, sieht man immer wieder, wie die Absperrung schwankt und nachgibt.

Also heißt es, sich nicht nur um die Stagediver kümmern, sondern auch die Absperrung aufrechterhalten. Ein wahrer Knochenjob und deswegen ganz großes Lob an die Security des Abends, die wohl eine Katastrophe verhindert hat. So was ist mir in meinen ganzen Konzert- und Festivalleben auch noch nie passiert.

Das Motto heißt durchhalten – und weiterfeiern. Der Song Two 6’s Upside Town lässt schon anklingen, was die Fans im September mit dem neuen Album erwartet und auch die Songs Barrom Hero und Deeds Not Words finden, wie das gesamte Repertoire, guten Anklang bei den Gästen und natürlich darf auch I´m Shipping Up To Boston, die Hymne aller Dropkick Murphys – Fans an den Abend nicht fehlen.

Das Finale wird mit Good As Gold und Rose Tattoo eingeläutet und den Schlussakkord setzt die Band mit Kiss Me, I’m Shitfaced, das die Gäste zum Schunkeln einlädt.



Erwähnenswert sind auch die zwei Vorbands, der Singer und Songwriter Jesse Ahern der nur allein mit seiner Gitarre auf der Bühne glänzt und auch bei den Dropkick Murphys für einen Song mit von der Partie ist und die britische Oi! Band Booze & Glory.

Diese besticht vor allem mit geradlinigem, ehrlichem britischem Oi! und Texten, die sich über die Problematik in England befassen. Singalongs sowie eingängige Rhythmen runden die Songs ab, die musikalisch perfekt zum Dropkick Murphys-Stil passt. Die Band hat mittlerweile viele Fans und auch beim Ludwigsburger Konzert sind viele Gäste auch wegen Booze & Glory gekommen. Seit 2014 ist die Band um ihren polnischen Sänger Mark Booze bei Step- 1- Music unter Vertrag und ihr letztes Album trägt den Namen Hurricane, passender kann man die Musik der Band auch nicht beschreiben, die wie ein Hurrikan über die Besucher prasselt und ihren Ruf als Einheizer alle Ehren macht.