Booze & Glory: mit „Hurricane“ Album auf Tour

Passend zu den anstehenden Live-Daten in Deutschland präsentieren Booze & Glory das beeindruckende Tourvideo zu dem Song Ten Years:

Das frisch erschienene Album Hurricane wurde von Mathias Färm (Gitarrist von Millencolin) produziert und erreichte Platz #64 der offiziellen deutschen Album-Charts.

Weitere aktuelle Musikvideos:

Live It Up: https://www.youtube.com/watch?v=ItPtjHA83wE&feature=youtu.be

Ticking Bombs (feat. Sick Of It All, Ignite, etc.): https://www.youtube.com/watch?v=Zz-Vhwo2l_Q&feature=youtu.be

My Heart Is Burning: https://www.youtube.com/watch?v=_tfJtSfJ44A&feature=youtu.be

Too Soon: https://www.youtube.com/watch?v=hR5KXAodk08

Die Londoner Band tourte jüngst in den USA mit den Dropkick Murphys, war u.a. Support bei den Broilers.

In knapp 2 Wochen kehrt die Band für zahlreiche Konzerte auf die europäischen Bühnen zurück, zudem wurde der Aufrtritt auf dem Open Flair Festival für 2020 bestätigt:

Booze & Glory live:

21.11.2019: Hamburg, Knust

23.11.2019: Köln, Club Volta

04.12.2019: Frankfurt, Das Bett

05.12.2019: Saarbrücken, Garage

06.12.2019: Weinheim, Café Central

07.12.2019: München, Backstage / Halle

12.12.2019: Cham, La Cham

13.12.2019: Nürnberg, Hirsch

17.12.2019: Hannover, Musikzentrum

18.12.2019: Osnabrück, Bastard

19.12.2019: Essen, Turock

20.12.2019: Berlin, SO36

21.12.2019: Leipzig, Conne Island

Booking: Kingstar

Mitglieder der Band

Mark Rsk – Vox/Guitar

Kahan – Lead Guitar

Chema Zurita – Bass

Frank Pellegrino – Drums

http://www.boozeandglory.com/

https://www.facebook.com/boozeandgloryofficial/

https://www.instagram.com/boozeandglory/?hl=de