The Raven Age: neues Video und Tour mit Alter Bridge und Shinedown

Nachdem The Raven Age bereits im April eine erfolgreiche Headliner Tour hierzulande absolviert haben, kehren die britischen Metaller im November im Vorprogramm von Alter Bridge und Shinedown zurück auf deutsche Bühnen. Hier die Dates im Überblick:

The Raven Age / Shinedown / Alter Bridge Tour:

19.11. Hamburg, Sporthalle Hamburg

20.11. Berlin, Columbiahalle

22.11. Leipzig, Haus Auensee

26.11. Köln, Palladium

27.11. München, Zenith

Anlässlich der bevorstehenden Tour hat die Band heute ein brandneues Video veröffentlicht. The Face That Launched A Thousand Ships kann man sich hier anschauen:

Das Video wurde in der sengenden Wüstenhitze in der Nähe von Las Vegas gedreht und verbildlicht die emotionale und kraftvolle Story des Songs, der zu einem der Lieblingssongs der Band auf ihrem aktuellen Album Conspiracy wurde, das im März dieses Jahres erschienen ist. Sänger Matt James kommentiert: “Der Song ist eine kryptische Liebesgeschichte und die Szenerie des Videos sollte das widerspiegeln. Wir sind alle sehr stolz und glücklich über das Endprodukt.”

Nachdem das Quintett Iron Maiden auf ihrer dreimonatigen Sommer-Tour durch die USA begleitet hat, haben The Raven Age einen weltweiten Deal mit dem US Label Explorer1 Music unterschrieben. “Wir freuen uns sehr darüber, bei Explorer1 Music unterschrieben zu haben,” kommentiert Gitarrist und Bandgründer George Harris. “Es ist richtig viel passiert seitdem und wir haben viel Radiounterstützung für unsere Single Fleur De Lis bekommen, was absolut fantastisch ist. Die Reaktionen bisher sind großartig und wir freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft mit E1.”