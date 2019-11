Enslaved: unterschreiben neuen Vertrag mit Nuclear Blast und veröffentlichen Video zu „What Else Is There“

In Donzdorf und Bergen gibt es einen Grund zum Feiern: Enslaved verlängern ihren Vertrag bei Nuclear Blast – auch weiterhin wird das Metallabel die Musik der norwegischen Avantgarde Black Metal Heroen veröffentlichen. Damit erneuern Label und Band eine erfolgreiche Zusammenarbeit, welche bereits seit mehr oder weniger zehn Jahren besteht und zuletzt das weltweit gefeierte Album E hervorbrachte.

Bandbegründer und Gitarrist Ivar Bjornson über die Vertragsverlängerung:

„Wir freuen uns riesig darüber, unseren Labelvertrag mit Nuclear Blast weltweit verlängert zu haben! Wir arbeiten seit mehr oder weniger einem Jahrzehnt zusammen und es ist eine absolut positive Erfahrung gewesen. Nuclear Blast hat sowohl das Herz, um unsere musikalischen Visionen zu fassen und zu verstehen, als auch den Geschäftssinn, um diese Visionen in der ganzen Welt zu verteilen. Zählt man dann noch die ganzen persönlichen Freundschaften, die wir mit den wundervollen Menschen in Amerika, England und Deutschland geschlossen haben – die Situation ist einfach ideal. Gegenwärtig, zukünftig und in alle Richtungen!“

Heute präsentieren Enslaved ein beeindruckendes Musikvideo mit atmosphärischen Bildern und Sequenzen und ihrer eigenen Interpretation von What Else Is There der norwegischen Electro Pop Band Röyskopp. Dieser Song ist bereits als Bonus Track auf der Digital Version ihres letzten Albums E erschienen.

Über Enslaved:

Schon als sich Enslaved 1991 in Bergen, Norwegen gründeten, hatten sie einen revolutionären Eifer in sich. Als sie aus der aufstrebenden norwegischen Black Metal-Szene der frühen neunziger Jahre hervorgingen, zeigten Gitarrist Ivar Bjørnson und Sänger/Bassist Grutle Kjellson einen leidenschaftlich eigenwilligen Ansatz, extreme Musik zu machen. Indem er den vorsätzlichen Konservatismus seiner Zeitgenossen durch einen nach außen gerichteten Ethos ersetzte, wuchs der Ruf von Enslaved, nach außergewöhnlichen, epischen Alben wie dem heimtückischen Debüt Vikingligr Veldi und dessen furchterregenden Nachfolger Frost (beide 1994). In den späten Neunzigern hatte sich die Band zu einem wild progressiven und abenteuerlichen Biest verwandelt, das sich immer an die kernigen, aggressiven Grundsätze ihrer musikalischen Wurzeln hielt, sich jedoch zunehmend den unbegrenzten Möglichkeiten, die die Musik in ihrer Gesamtheit wirklich bietet, öffnete. Während Enslaved weithin als kraftvolle und brutale Liveband bekannt ist, starteten sie mit dem berühmten Below The Lights von 2003 und seinem bahnbrechenden Nachfolger Isa (2004) das 21. Jahrhundert.

In ihren Anfängen ein fester Bestandteil des Extreme Metal Undergrounds, gehört die Truppe aus Bergen jetzt fest zur florierenden Progressive Rock und Metal Szene, mit Alben, die so unterschiedlich und herausfordernd waren wie das 2008er Vertebrae und das 2010er Axioma Ethica Odini, die das Enslaved-Musikuniversum bereicherten und mit der Zeit unzählige neue Anhänger angezogen haben.

Im Jahr 2015 veröffentlichten Enslaved ihr 13. Studioalbum In Times. Eine Tour-de-Force mit hypnotischer Prog-Intensität und rauem, pechschwarzen Prunk mit einer Ausstrahlung von Vollendung und Endgültigkeit, die nahtlos zu den extravaganten Feierlichkeiten des Jahres 2016 führte, als Enslaved ihr 25-jähriges Bestehen mit einigen wirklich lebensverändernden Shows feierten, die alle versteckte Ecken im kolossalen Katalog der Band erforschten.

Trotz weniger Atempausen – nicht nur aufgrund des hektischen Tourplans von Enslaved, sondern auch aufgrund zahlreicher Nebenprojekte – gelang es Ivar und seinen Kameraden, mit ihrem 14. Studioalbum einen weiteren Meilenstein in voller Länge zu erreichen: das elegant betitelte E. Das neue Album wurde inmitten eines kreativen Schubes geschrieben und am Ende der US-Tour in 2016 aufgenommen. Es markierte die majestätische Geburt eines revitalisierten und neu inspirierten Enslaved. Trotz aller Widrigkeiten ein voller Erfolg.

Nach 14 Alben und 28 Jahren Karriere, die weder an Dynamik noch an magischem, kreativem Glanz mangeln, entwickeln sich Enslaved erneut vor unseren Augen und Ohren. Dieses Mal jedoch, sind keine Grenzen gesetzt. Stärker denn je und sich sichtlich an seiner unverwüstlichen Gesundheit erfreuend, bekennt Ivar, dass das Leben mit Enslaved nie dankbarer war. Und das Beste kommt erst noch.