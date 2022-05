Supersonic Blues Machine: veröffentlichen ihr Lyricvideo zu “All Our Love” featuring Charlie Starr (Blackberry Smoke)

Auf dem neuen Album sind Charlie Starr (Blackberry Smoke), Eric Gales, Joe Louis Walker, Ana Popovic, Kirk Fletcher, King Solomon Hicks, Josh Smith & Sonny Landreth als Special Guests dabei.

Über den rootsigen Rocker All Our Love sagt Fabrizio Grossi: „Das ist der letzte Song, der für das Album entstanden ist, fast ungeplant. Großbrände, Proteste, Covid und all die Weltuntergänge tauchen auf wie nie zuvor. Das hat uns dazu gebracht, darüber nachzudenken, was es braucht, um das alles zum Besseren zu verändern. Ich weiß, es klingt wie ein Klischee, aber Liebe ist die Antwort! Liebe zu uns selbst, zu den anderen, zum Planeten und zu allem, was darauf ist … und dazu eine große Portion Respekt.“

Das Herzstück ist seit jeher Fabrizio Grossi, der mit einigen der besten Musiker zusammengearbeitet hat, darunter Steve Vai, Alice Cooper, George Clinton, Eric Gales, Slash, um nur einige zu nennen, und Kenny Aronoff, zu dessen Referenzen John Mellencamp, Smashing Pumpkins, Meat Loaf, Brandon Flowers, John Fogerty, Red Hot Chili Peppers und Joe Cocker gehören. Der britische Blues Rocker Kris Barras ersetzte 2018 den Texaner Lance Lopez als Sänger und Gitarrist auf der Tournee, die auf dem ersten SBM Livealbum Road Chronicles dokumentiert ist. Mit Voodoo Nation festigt Barras nun seine Position in der Band. Mit seiner Kris Barras Band hat er mit dem Album Death Valley Paradise im März selbst einen Top-30-Hit in den britischen Albumcharts gelandet und führt das britische Hardrock-Revival mit mehreren A-List-Singles, BBC-Radioauftritten und ausverkauften Shows an.

„Die allgemeine Unzufriedenheit in der Welt ist derzeit so weit verbreitet, dass man uns sagt, wir sollen sie annehmen, denn so ist das Leben“, sagt Fabrizio Grossi. „Nein, das ist nicht das Leben“, behauptet er. „Es ist die Art und Weise, wie wir heutzutage gezwungen sind zu leben. Voodoo Nation bezieht sich auf die Zeiten, in denen wir leben, zumindest hier in den Staaten, aber ich denke, die ganze Welt kann das nachvollziehen. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir das Leben fast wie Zombies leben. Wir sind kleine Maschinen.“

Aber es gibt Hoffnung. Es gibt immer Hoffnung, und genau darum ging es bei Supersonic Blues Machine immer.

Voodoo Nation ist das dritte Studioalbum der Band. Zu ihrer Entwicklung sagt Fabrizio: „Kris kommt aus dieser britischen Schule des Hard Rock und Blues – Gary Moore und Rory Gallagher und all die Bands aus den 60er- und 70er-Jahren, das ist seine Schule. Das ist ein ganz anderer Sound als bei Kenny und mir mit den Allman Brothers, Sly Stone & The Family & Mountain. Bei Californisoul ging es mehr in Richtung West Coast Funkadelic der 60er-Jahre und allgemeiner Jam-Vibe. Blues, aber mit mehr Hippie-Flower-Power.“

Die lyrische Seite von Voodoo Nation ist weniger versöhnlich als alles andere in der Vergangenheit. „Ich will nicht sagen, scheiß auf Flower Power, denn das ist immer die Botschaft“, sagt Grossi. „Aber es gibt sehr introspektive Dinge und eine Menge Theatralik, mit der wir uns auf dieser Platte befassen, die, wie ich sagen würde, im Blues ziemlich verbreitet sind, aber mit einem Twist behandelt werden. Es gibt eine Menge Teufelszeug in dieser Platte.“

Voodoo Nation Tracklist:

01. Money

02. Too Late

03. Coming thru

04. You And Me (feat. King Solomon Hicks)

05. Get It Done (feat. Josh Smith)

06. 8 Ball Lucy (feat. Sonny Landreth)

07. Devil At The Doorstep (feat. Eric Gales)

08. Is It All (feat. Joe Louis Walker)

09. Do It Again (feat. Ana Popovic)

10. I Will Let Go (feat.Kirk Fletcher)

11. Voodoo Nation

12. All Our Love (feat. Charlie Starr)

