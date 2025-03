Jera On Air 2025: Festival-Highlight kündigt 16 neue Bands an

Das direkt hinter der Grenze gelegene Ysselsteyn in Nord-Limburg wird am Wochenende des 26., 27. und 28. Juni bereits zum 31. Mal zum Epizentrum von Punk, Hardcore und Metalcore. Denn erneut wurden 16 beeindruckende Namen in die ohnehin schon hochkarätige KünstlerInnen-Liste aufgenommen.

Neben bereits angekündigten Koryphäen wie Bullet For My Valentine, Sex Pistols ft. Frank Carter, Turnstile, Pendulum (mit Live-Band), Knocked Loose, Denzel Curry, Refused, Motionless In White, Frank Turner & The Sleeping Souls, Heaven Shall Burn, Jinjer, The Ghost Inside, While She Sleeps und vielen weiteren großen Namen können sich die Besucher nun auch auf Dontos, Alien Ant Farm, Power Trip, Press Club und viele mehr freuen.

>> Tickets für das gesamte Wochenende und einzelne Festivaltage gibt es unter www.jeraonair.nl. <<

Die vier genannten Bands sind Teil einer weiteren beeindruckenden Liste von nicht weniger als 16 Neuzugängen für das Festival, die bekannt gegeben wurden: Neben Donots, Alien Ant Farm, Power Trip und Press Club bieten die Festivalbühnen Platz für The Toasters, BIB, Driveways, The Haunt, Booze & Glory, Teen Mortgage und Maria Iskariot. Außerdem können sich die Tausenden von Punks und Metalheads auf Auftritte von C.O.F.F.I.N, Green Lizard, Terminal Sleep, Boni Macaroni und Karen Dió freuen.

Eine Garantie für Circlepits, vernichtende Riffs und eine supertighte Show: Damit sind die Männer von Power Trip gut betraut. Wer die energiegeladenen Texaner bei der Arbeit auf der Bühne erlebt, ahnt nichts von dem beispiellosen Leid, das die Band durchmachen musste. Im Sommer 2020 verstarb Sänger und Frontmann Riley Gale im Alter von 34 Jahren. Eine logische Pause war die Folge. Diese dauerte über vier Jahre, bis Seth Gilmore, ein langjähriger Bekannter der Band, beschloss, den Gesang zu übernehmen. „Riley wird immer ein wichtiger Teil von uns sein. Wir haben viel über unsere Zukunft nachgedacht, und was immer wieder zum Vorschein kommt, ist, dass diese Band auf Widerstandsfähigkeit, Ausdauer und vor allem auf der Liebe zur Musik und zu all den Menschen, die wir auf unserem Weg getroffen haben, aufgebaut wurde“, sagen Power Trip selbst dazu. Dass dies keine leeren Worte sind, haben Power Trip seit ihrer Rückkehr im vergangenen Jahr bewiesen. Mit ihrer leidenschaftlichen Energie wird die Crossover-Thrash-Band Ende Juni die Festivalwiese zum Glühen bringen.

Nostalgie und knallharte Gesangseinlagen

Während Power Trip ein Garant für Circlepits ist, sind einige der Neuzugänge auf dem Festivalplakat für ihre großartigen Sing-Along-Refrains bekannt. Wie wäre es mit „Annie, are you OK? Are you okay? Are you okay, Annie!“ Der weltberühmte Text von Smooth Criminal, dem Michael-Jackson-Klassiker, der kurz nach der Jahrtausendwende erneut die Charts anführte, nachdem die Band Alien Ant Farm beschlossen hatte, eine eigene Version davon zu veröffentlichen. Es folgten weitere Erfolgsgeschichten rund um Songs wie Movies und Wish. Zweieinhalb Jahrzehnte später meldet sich die Band mit einem neuen Album zurück, das einen in Nostalgie versinken lässt und an die eigene Teenagerzeit erinnert.

Auch die Donots entstammen der Generation, die Festlichkeiten rund um ihr 30-jähriges Bestehen im letzten Jahr sind in bester Erinnerung. Die Punks aus Ibbenbüren haben sich im Laufe der Jahre nicht nur bei uns in Deutschland eine riesige Fangemeinde erspielt. Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung und einer Setlist voller Hymnen wie Whatever Happened To The 80s? und Dead Man Walking wissen die Donots wie nur wenige Bands, wie man ein Festivalpublikum in Wallung bringt. Ihre Mischung aus melodischem Punkrock, roher Energie und eingängigen Refrains hat die Donots zu einer der beliebtesten Live-Bands in Europa werden lassen.

Viele weitere tolle Bands!

Neben Donots, Alien Ant Farm und Power Trip werden auch die australischen Energiebündel Press Club, BIB, Booze & Glory, C.O.F.F.I.N, Green Lizard, Driveways, Karen Dió, Maria Iskariot, Teen Mortgage, Terminal Sleep, The Haunt und The Toasters zum Jera On Air aufbrechen.

Allesamt Acts, die die Festivalwiese mit ihrem ganz eigenen Ansatz zum Beben bringen werden. Von knallharten Riffs bis hin zu melodischem Punk – auch diese Neuzugänge erweitern das ohnehin schon vielfältige Line-up des Jera On Air 2025 perfekt.

Der Kartenvorverkauf für Jera On Air 2025 ist in vollem Gange. Tickets für das gesamte Wochenende und einzelne Festivaltage sind unter www.jeraonair.nl erhältlich. Außerdem können die Besucher auf der Website weitere Informationen über das Line-up, das Festivalcamping und andere Einrichtungen finden. Seien Sie bei der 31. Ausgabe des energiegeladensten Festivals in den Benelux-Ländern dabei!

