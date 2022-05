Presented byTFM.rocks: A Night Outta Hell am 11.06.2022 im Kubana in Siegburg (Vorbericht)

Eventname: A Night Outta Hell

Bands: Sober Truth, Sic Zone, Warwolf

Ort: Kubana Siegburg, Zeithstraße 100, 53721 Siegburg

Datum: 11.06.2022

Kosten: 12 Euro zzgl. VVK Gebühr, 15 Euro AK

Genre: Progressive Rock / Metal, Groove Metal, Thrash Metal, Power Metal, Extreme Metal

Besucher: ca. 350

Veranstalter: Kubana Live Club http://www.kubana.de/live-club/

Link: https://www.facebook.com/events/458889228234316

Am 21.11.2009 wurde das zweite Album Outta Hell von Sober Truth mit einer großen Releaseparty im Kubana in Siegburg vorgestellt. Zum Zehnjährigen lassen sich Sober Truth nicht lumpen und feiern dieses Jubiläum erneut in Siegburgs Kultclub Kubana. Das war der Inhalt für die erste Ankündigung zur geplanten Veranstaltung, aber dann kam Polly (Corona) und man musste warten. Mittlerweile sind es dann dreizehn Jahre, welches das Album dieses Jahr alt wird und da soll am 11.06.2022 das zehnjährige Jubiläum nachgeholt werden.

Die Siegburger Sober Truth um Bandgründer und Sänger Torsten Schramm haben nach einigen Umbesetzungen die Top-Formation gefunden. Sober Truth gehen einen einzigartigen Weg ohne Hilfe seitens Labels, Management oder Ähnlichem. So schaffen sie es, einige Alben in Eigenregie zu veröffentlichen und sich in der Szene zu etablieren. Mitten in der Krise haben Sober Truth im letzten Jahr ihr gefeiertes Album Laissez Faire, Lucifer! [ lɛseˈfɛʀ, ˈluːsɪfə(r)!] herausgebracht. Das ist bereits ihr sechstes Werk (hier kommt ihr zum Review). Die Band bringt einen einzigartigen Modern Metal Mix mit progressiven Einflüssen auf die Bühne. Sie nennen das selbst Prog Groove Metal. Es gibt bei ihnen aus allen Metal-Stilrichtungen was auf die Ohren.

Supportet werden Sober Truth an diesem Abend von den zwei befreundeten Kölner Bands Warwolf und Sic Zone.

Auch im Jahre 2022 ist mit der deutschen Metal-Institution Wolfen fest zu rechnen, auch wenn sie sich nun Warwolf nennen. Ihr letzter Longplayer ist von 2018. Das Album Rise Of The Lycans wurde von der Fachwelt begeistert aufgenommen. Auch wir konnten uns bei dem ganzen Lob nur anschließen (hier im Review nachzulesen). Dieses Album stellt Nummer sechs in der Karriere der Band und den für Wolfen typischen Mix aus Power Metal und Thrash Metal dar. Line-Up-Wechsel konnten der Band nie etwas anhaben. Vielmehr ging man jedes Mal gestärkt wie der Wolf aus der Meute bei den Aufnahmen hervor. Auch Corona ging am Line-Up der Band nicht spurlos vorbei. Im Sommer soll es ein neues Album von Warwolf geben. Eine erste Single wurde bereits ausgekoppelt. Lassen wir uns also von den alten Wolfen unter dem neuen Bandnamen Warwolf überraschen.

Sic Zone geben sich dem Industrial Groove Metal hin. Sic Zone behaupten selbst: „Schon 15 Minuten Sic Zone am Tag helfen gegen schädliche Einflüsse von außen.“ Und warum so sic(k)? Sic Zone lehnen sich gegen Meinungsmacher und Volksverdummung auf und haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Mitmenschen musikalisch wachzurütteln. Bei Sic Zone gibt es nicht nur musikalisch auf die Fresse – sie haben auch was zu sagen. Das ist ja nicht gerade genretypisch, aber wichtig für die Szene: gegen Nazis, gegen Intoleranz und gegen Homophobie.

Ganz vorne bei den Kölner Extreme Metallern steht mit PY ein Mann, ohne den der Kölner Underground Metal so nicht existieren würde.

Der 11.06.2022 wird zu einem großen Metalfest im Kubana in Siegburg. Wer nicht dabei ist, dem ist nicht zu helfen.

Die Tickets sind ab sofort verfügbar und zwar hier: