The Revenants: veröffentlichen Artwork und Trackliste ihres Debütalbums „Ghosts“

Wenn eine Band bei ihrem Debütalbum mit einer Doppel CD startet, hat sie definitiv Großes vor!

Und genau das machen The Revenants: deren erstes Album Ghosts erscheint am 21.04.2023 als Doppel-CD-Digipack mit 20 brandneuen Songs.

Wem die Stimme dabei bekannt vorkommt, erkennt schnell, dass Michelle Darkness (End Of Green) Teil dieser neuen Band ist.

Der Titelsong wurde vor wenigen Tagen bereits digital und per Video veröffentlicht:

Ghosts Tracklist:

Disc I:

01 Ghosts

02 Into The Fire

03 Emeraldmine

04 Redemption

05 Leeches & Whores

06 If We Dance

07 Karma Kills

08 Who Knows

09 Disclosures

10 The End Is Black

Disc II:

01 Los Angeles

02 Ain’t No Wine

03 Me And The Sea

04 Mountain

05 Freestreet

06 Roofless

07 Good Men Gone Bad

08 Slippin‘ Away

09 Vendetta

10 Worlds Collide

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: