Endlevel: präsentieren neue Single „Hangover From Hell“

Hangover From Hell zeigt beeindruckend, warum Endlevel sich nicht nur im Death Metal zu Hause fühlen, sondern genauso in thrashigen Gewässern ihre Runden ziehen und auch müssen! Dieser Song enthält alle Zutaten, die die Fans an Endlevel so schätzen: Thrashiges Riffing, Growls, ein Text mit Augenzwinkern und dazu noch ein Video-Clip einer normalen Partynacht à la Endlevel! Da ist ein Schädel zwar schon vorprogrammiert aber mit dem richtigen Soundtrack gar nicht so schlimm – noch mal ein Bier auf und es wird weiter abgeschädelt! Die Hölle scheint doch gar nicht so ein übler Ort zu sein …

Süddeutschland ist seither schon ein Garant für starke Metal Bands. Sei es Destruction, Cypecore, Primal Fear, Fateful Finality, Traitor oder auch Debauchery. In diese Riege reihen sich nun auch die jungen Wilden von Endlevel ein. 2011, in Albstadt, am Fuße der Schwäbischen Alb gegründet, haben sich Jonas Frey (Schlagzeug), Ken Ratheiser (Gitarre), Robin Willkommen (Gitarre), Kai Bez (Bass) und Robin Richard (Gesang) voll und ganz der Hommage aus Death- und Thrash Metal gewidmet. Mit dem ersten Album Time To Kill, welches 2017 erschien wurden und bereits die Schweiz, Spanien, Tschechien, Frankreich und eigentlich jede erdenkliche Ecke in Deutschland bereist und verwüstet. Da ist es auch nicht weiter überraschend, dass die Jungs gern gesehene Gäste u.A. auf dem Bang Your Head Festival, Burgbrand Open Air oder auch dem Metal Embrace Festival waren.

Jetzt sind die Jungs mit ihrem zweiten Album Weekend War zurück und starten ihre zweite Offensive. Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: