Axel Rudi Pell: neues Balladen-Album „The Ballads VI“ kommt am 21.04.2023

Balladen spielen in der Geschichte der Rockmusik eine ganz besondere Rolle. Einerseits dokumentieren sie die emotionale Seite des Genres und zeigen, dass hinter (fast) jeder harten Rockerbrust ein weiches Herz schlägt. Zudem werden ruhigere Nummern auch in weniger Rock-affinen Radiosendern gespielt – und von den Hörern für ihren gefühlsbetonten Tiefgang geliebt. Und drittens: Balladen sind in einer zunehmend hektischer werdenden Welt oftmals kurze Momente des Innehaltens, des sich Besinnens auf die wesentlichen Dinge des Lebens. Kein Wunder also, dass die Balladen-Compilations der Axel Rudi Pell Band ein absolutes Erfolgsmodell sind. Allein von The Ballads I (1993) bis The Ballads V (2017) sind weit mehr als 250.000 Exemplare über den Ladentisch gegangen. Unter den aktuellen Top-10 der über Spotify meist gestreamten Pell-Songs befinden sich allein neun (!) Balladen! Die Beweislast ist also erdrückend, wenn Fans des Bochumer Gitarristen und Songschreibers regelmäßig auf eine Fortsetzung dieser Veröffentlichungsreihe drängen. Mit Erfolg: Am 21. April 2023 erscheint The Ballads VI als CD, Doppel-Vinyl-LP und digitaler Download, wie gewohnt über Steamhammer/SPV und wie nicht anders zu erwarten mit kleinen Überraschungen. The Ballads VI ist somit nicht nur die neueste Ausgabe der beliebten ARP–The Ballads-Serie, sondern auch der direkte Nachfolger des Studioalbums Lost XXIII, das sich im April 2022 auf Platz 2 der offiziellen deutschen Album-Charts platzieren konnte.

Angesichts der neuen Balladen-Compilation, auf der insgesamt 13 Balladen „made by ARP“ zu bewundern sind, wobei fünf davon brandneu eingespielt wurden, zieht Axel Rudi Pell ein kurzes Resümee seiner Entwicklung als Songschreiber und Musiker: „Rückblickend gibt es in den fast 35 Jahren meiner Solokarriere keine einzige Ballade, für die ich mich schämen müsste, ganz im Gegenteil: Einige von ihnen zählen auch heute noch zu meinen Lieblingssongs.!“

Tracklist:

1. Revelations (neues Instrumental)

2. Diamonds And Rust (neue Coverversion)

3. Morning Star (neuer Song)

4. Dust In The Wind (neue Coverversion)

5. Hidden Secrets (neues Instrumental)

6. Gone With The Wind

7. She’s A Lady

8. Room With A View

9. Fly With Me

10. As Blind As A Fool Can Be

11. I Put A Spell On You

12. Beyond The Light

13. Quarantined 1

Das neue Balladenalbum The Ballads VI erscheint am 21. April 2023 weltweit über SPV/Steamhammer als CD DigiPak (inkl. Poster), 2LP Gatefold (Trans orange schwarzes Vinyl), CD/LP Bundle mit Shirt (nur im Steamhammer Shop), Download und Stream: https://axelrudipell.lnk.to/TheBalladsVI

Line Up:

Johnny Gioeli – Lead and Backing Vocals

Axel Rudi Pell – Lead and Rhythm Guitars

Ferdy Doernberg – Keyboards

Volker Krawczak – Bass

Bobby Rondinelli – Drums

Axel Rudi Pell Tour 2023:

24.04. Köln – Essigfabrik

25.04. Saarbrücken – Garage

27.04. Bochum – Zeche

28.04. Singen – Stadthalle

29.04. CH-Bern – Bierhübeli

01.05. München – Backstage

02.05. Langen – Neue Stadthalle

03.05. Berlin – Huxleys

09.05. Hamburg – Fabrik

10.05. Hannover – Capitol

11.05. Karlsruhe – Substage

12.05. Leipzig – Hellraiser

14.05. Bochum – Zeche (ausverkauft)

www.axel-rudi-pell.de

https://www.facebook.com/axelrudipellofficial/