Sandberg A/S – Bluetooth Office Headset Pro+

Hersteller: Sandberg A/S

Typ: Bluetooth Office Headset Pro+

Bluetooth 5.0, CSR chipset

Frequency range: 2.4 GHz-2.4835 GHz

Multiple-points technology for Dual Device connection

Supports A2DP, AVRCP, HFP, HSP, AAC

Up to 30 metres wireless range

Speaker frequency: 20Hz – 20KHz

Speaker Sensitivity: 118dB ± 3dB

Microphone sensitivity: -38dB ± 3dB

Blue/Red indicator LEDs

1 Multi-function button

Vol +/- buttons, Mute button

Charging time: Approx. 2 hours

Talking time: Approx. 20 hours

Stand-by time: Approx. 200 hours

Charging input: Micro USB DC 5V

Battery capacity: 320 mAh / 3.7V

Gewicht: 350 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/bluetooth-office-headset-pro-1

Preis: 128,99 € (UVP)

Der erste Technik-Check führt uns in diesem Jahr zu unserem Partner Sandberg A/S nach Dänemark, der ein hochwertiges Bluetooth Office Headset Pro+ auf den Markt geschoben hat. Auch wir Metalheads sind aktuell noch homeofficegeplagt oder müssen mit Familie und Freunden digital kommunizieren. Auf eine gute Qualität der Gespräche nicht nur inhaltlich möchte man nicht verzichten und so muss auch die Technik den eigenen Anspruch abdecken. Die Lösung von Sandberg ist ein stilvolles Bluetooth Headset, das auf den Komfort für den Nutzer großen Wert legt und versucht, mit technischen Mitteln den Alltag zu verbessern.

Blicken wir einmal auf die Details, da ihr sicherlich neugierig seid, was das Bluetooth Office Headset Pro+ zu bieten hat. Hands-Free Call dürfte selbstverständlich sein, die 30 Meter Bluetooth Reichweite bringt euch ohne Probleme bei schönem Wetter in den Garten, ohne dass ihr beim Call den Laptop oder das Mobiltelefon mitnehmen müsst. Durch die entspannte Einrichtung ist das Headset ohne Probleme auch mit dem Handy zu koppeln. Möchtet ihr den Sprecher mal nur auf einem Ohr haben, könnt ihr das Mikrofon um 180° drehen und euch damit quasi die Freiseite selber aussuchen. Eine nette Spielerei für alle, die darauf Wert legen, wo sich das Mikrofon befindet. Eine Besetztanzeige am Gerät lässt im Büro die Kollegen direkt erkennen, ob ihr einem Kunden gelangweilt zuhört oder eben nicht. Ein ebenfalls gelungenes Feature ist die Möglichkeit, euch parallel auf zwei Geräten verbinden zu können. Die Ladestation, die über USB gespeist wird, sorgt für weiteren Komfort und ist natürlich Teil des Gesamtpaketes. Ebenfalls mit dabei sind ein 1,5 Meter langes USB-Kabel und die Bedienungsanleitung für alle Lesewilligen. Eigentlich benötigt man diese nicht, da das Bluetooth Office Headset Pro+ selbsterklärend, auch für Laien einfach zu bedienen ist. Weitere Pluspunkte sammelt das Gewicht. Sehr leicht liegt der Hörer federweich auf den Ohren. Abstriche muss ich persönlich bei der Größe machen, gerne hätte der Durchmesser noch 1 cm mehr betragen dürfen, was ansonsten nicht weiter stört. Der Bügel am Kopf besitzt eine Polsterung. Fasst man alles zusammen ist es ein Kompaktgerät, welches mit fünf Jahren Garantie viele Interessenten anspricht.