Incite: präsentieren Musikvideo zu „Mental Destruction“

Das neue Albumder Arizona Thrash Metallerist endlich erschienen! Aus viel Blut und Schweiß geschmiedet ist das neue Album ein Kombination aus verschiedenen Extreme Metal Zutaten, bei denenauf hochglanzpolierte Optik und überproduzierten Sound verzichten zugunsten von authentischem Biss und Rock’n’Roll, der durch die Venen von Sänger, Gitarrist, Bassistund Drummerfließt. Über fünf Studioalben und eine handvoll EPs hinweg hat das Arizona Powerhouse der Ungerechtigkeit, sozialen Einkommensspaltung und den gesellschaftlichen Problemen den Krieg erklärt und geht mirnun in eine neue Runde. Das Album ist als Digipak, schwarze und purple marbled Vinyl hier erhältlich: https://incite.afr.link/WakeUpDeadPR Sängerkommentiert: „Nachdem wir anderthalb Jahre gewartet hatten, um dieses Biest aus die Menschheit loszulassen, istendlich hier! Wir sind alle so stolz auf dieses Album, die neuen Songs sind echte Killer und die alten Klassiker zeigen den Weg, den wir gekommen sind in den letzten Jahren. Wir sind Teil eines grandiosen neuen Teams geworden und sind bereit, der Welt unsere Arbeit mit diesem neuen Stück Musik zu präsentieren. Wir können es nicht erwarten, es endlich für euch live zu spielen! Hella metal forever!“Währendin den USA bereits erste Releaseshows spielt, bekommt der Rest der Welt die Band immerhin auf andere Weise hautnah zu sehen – in ihrem neuen Musikvideovon Regisseur Vicente Cordero. „Metalheads, hier gibt es Mental Destruction!“, fügthinzu. „Es ist heavy, es hat eine Akustikgitarre, und ein verrücktes Video. Es geht um den Zusammenbruch des eigenen Geisteszustands und nichts dagegen unternehmen zu können. Wir alle haben die Fähigkeit, uns zu ändern, es ist nur einfach ein steiniger Weg, den wir gehen müssen. Dies ist ein großer Song für uns und sprengt noch einmal die Grenze der Band.“Seht das Musikvideo zuhier: