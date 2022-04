Robert Cray: die Vinyl Re-issues wird am 06.05.2022 veröffentlicht

Provogue / Mascot Label Group wird Nothin‘ But Love und In My Soul von der Robert Cray Band als Teil ihrer laufenden Special Re-Issue-Kampagne neu auflegen. Die Alben werden am 06.05.2022 auf 140g hellblauem Vinyl veröffentlicht.

Offene Ohren und ein offener Geist sind die Essenz des Sängers, Gitarristen und Songwriters Robert Cray, dessen Karriere von den Wurzeln des Blues bis zu den Spitzen des Rock reicht, von den achtziger Jahren bis heute. Er wuchs mit dem Gospel der Five Blind Boys Of Mississippi, dem Soul von Bobby Bland, der Rockgitarre von Jimi Hendrix und den Popklängen der Beatles auf.

Das 2012er Album Nothin‘ But Love war das 16. Studioalbum des Soul-Blues-Veteranen und wurde von Kevin Shirley (Joe Bonamassa, Beth Hart, Rush) produziert. Seine sanft-süße Stimme und sein wiedererkennbares Spiel sehnen sich nach Geschichten über Liebe und zerbrochene Beziehungen neben Big-Band-Swing und Rock n Roll. Songs wie das neunminütige I’m Done Crying klingen immer noch klassisch und zeitgemäß zugleich, während „Side Dish“ immer noch diesen ansteckenden, unwiderstehlichen Schwung hat.

In My Soul wurde erstmals 2014 veröffentlicht und vom amerikanischen Multiinstrumentalisten, Komponisten, musikalischen Leiter, Grammy-Preisträger und langjährigen Cray-Freund Steve Jordan (John Mayer, Keith Richards) produziert. In My Soul zeigt Cray von seiner besten Seite mit einer herausragenden Sammlung von zehn Liedern mit Staxx- und Chess-Einflüssen, die sein charakteristisches Gitarrenspiel und seinen außergewöhnlichen Gesang zur Geltung bringen.

Vom treibenden Original-Cray-Klassiker You Move Me mit seinen glühenden Gitarrenleads bis zum melodischen 60er-Jahre-Swing von Fine Yesterday mit Crays charakteristischem, soulgetränktem Gesang zieht In My Soul den Hörer sehr schnell in seinen Bann und wartet mit erhabenen Covers von Otis Redding, Bobby Blue Bland und Isaac Hayes auf.

Mit 57 Jahren wurde er in die Blues Hall Of Fame aufgenommen und ist damit eine der jüngsten lebenden Legenden, denen diese prestigeträchtige Ehre zuteil wurde. Mit über 12 Millionen verkauften Tonträgern und seiner Fender-Gitarrenlinie hat sich Cray als genreprägender Künstler etabliert. Mit seinem markanten Sound und seinem unverwechselbaren Stil, der eine Mischung aus R&B, Pop, Rock, Soul und traditionellem Blues darstellt, durchbrach er die Grenzen des Pop.

Diese beiden Post-Millennium-Platten sind aus Crays beeindruckendem Backkatalog nicht mehr wegzudenken.

Tourdaten:

04.07.22 München – Muffathalle

05.07.22 Karlsruhe – Tollhaus

08.07.22 Hamburg – Fabrik

12.07.22 Berlin – Theater am Potsdamer Platz

13.07.22 Nürnberg – Serenadenhof

18.07.22 Freiburg – Zelt Musik Festival

20.07.22 A-Wien – Porgy & Bess

21.07.22 Aschaffenburg – Colos-Saal

23.07.22 CH-Luzern – Blue Balls Festival