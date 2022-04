Smash Into Pieces: droppen brandneue Single samt offiziellem Musikvideo zu „A Shot In The Dark“

Schwedens rasant aufstrebende Musiker von Smash Into Pieces, bekannt für ihr apokalyptisches Image, ihren Arena-Rock-Sound und ihre cineastische Geschichte AKA: The Arcadia World, veröffentlichen jetzt eine brandneue Single samt offiziellem Musikvideo.



„Unter einem purpurnen Himmel allein und namenlos geboren, werden wir eines Tages lernen zu fliegen“ – A Shot In The Dark – Smash Into Pieces



Mit mehr als 500 Millionen Streams auf allen Plattformen und mehr als 60 Live–Shows auf drei verschiedenen Kontinenten allein im Jahr 2022 (u.a. die Worlds Collide Tour mit den Giganten von Within Temptation und Evanescence im Herbst 2022) hat die Zukunft für Smash Into Pieces nie besser ausgesehen.



A Shot In The Dark von Smash Into Pieces ist ab dem 08.04.2022 überall zu Stream und als Download erhältlich.



Official Musik Video Link: