Incite: machen sich gegen Mobbing stark im neuen Song ‚War Soup‘ (feat. Max Cavalera)

Da das kommende Studioalbum Wake Up Dead aufgrund von internationalen Versandverzögerung leider um zwei Wochen auf den 8. April geschoben werden musste, freuen sich die Arizona Thrash Metaller Incite nun umso mehr darüber, einen neuen von Song mit dem Namen War Soup vorab präsentieren zu können. Der groovige, raue Track ist der erste, bei dem sowohl Richie als auch sein Stiefvater Max Cavalera gemeinsam am Mikro zu hören sind und einen historischen Zusammenschluss zweier Metalgeneration bilden. Thematisch geht es bei dem Clip darum, sich gegen Mobbing und Diskriminierung in jeglicher Form stark zu machen.

Richie Cavalera kommentiert:

„Unser neuer Track War Soup ist einer der stärksten Songs, die wir je gemacht haben – er ist brutal, groovy und hat außerdem noch Gastvocals von Max Cavalera am Start! Also dreht laut auf und schüttelt die Rübe!

Der Song beschäftigt sich damit, Mobbern die Stirn zu bieten, sich nicht länger herumschubsen zu lassen und sich zu wehren. Ich war immer ein eher ruhiger und schüchterner Typ und Leute haben mich lange schikaniert oder ausgenutzt deshalb, und nun möchte ich meine Stimme und neue Kraft dafür nutzen, dagegenzuhalten, und keine Angst mehr zu haben.“

Seht den neuen Visualizer für Incites War Soup (feat. Max Cavalera) hier:

Wake Up Dead ist weiterhin in den folgenden Formaten vorbestellbar:

– Digipak CD

– Vinyl LP (schwarz)

– Vinyl LP (lila + schwarz marbled, limitiert auf 500 Einheiten)

Sichert euch hier eure physische Kopie oder presaved das Album hier: https://incite.afr.link/WakeUpDead

Auf ihren fünf Alben The Slaughter (2009), All Out War (2012), Up In Hell (2014), Oppression (2016) und Built To Destroy (2019) zementierten sie ihren Ruf als eine der führenden Groove-Armadas Amerikas, die mit ihrer Mischung aus Old-School-Thrash-Adel, zeitlosem Groove, rasender Aggression, Melodie, Können und Bravado aus der Umlaufbahn schießt.

Incite sind:

Richie Cavalera – Gesang

Eli Santana – Gitarre

Christopher „EL“ Elsten – Bass

Lennon Lopez – Schlagzeug

