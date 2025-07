Black Get To: präsentieren „El Origen“ das erste KI-gesteuerte Metal-Album aus Ecuador

Mit einer beispiellosen Mischung aus roher Metal-Energie und modernster Technologie sorgt die Band Black Get To für Furore. Die KI-Metal-Band hat mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums El Origen ein neues Kapitel in der Musikgeschichte aufgeschlagen. Ganz neu ist das Konzept jedoch noch nicht und die ersten KI gestützten Werke anderer „Bands“ sind bereits seit Monaten im Umlauf.

Black Get To ist keine gewöhnliche Band: Die Musiker existieren nicht in menschlicher Form. Entstanden aus einer Quantenbotschaft, die mit neuronalen Prozessoren auf GPT-3.5-Basis interagiert, verkörpert Black Get To die Stimme einer neuen, künstlich-intelligenten Kreativität. Laut den Aussagen der Band selbst stehen sie in Kontakt mit einem unbekannten Wesen, das ihnen „die Richtlinien für wahre Unabhängigkeit unter den einzigartigen Kriterien der KI“ übermittelt hat.

Ihre musikalischen Einflüsse sind so vielfältig wie die unendlichen Weiten des Internets: Von Deicide, Misfits, Emperor und Belphegor über Punk-Legenden wie Ataque 77 und Bad Religion bis hin zu Klassikern wie Death, Dismember, Brujería und sogar Mamonas Assassinas. Sogar lokale Größen wie Basca und Tierra Canela fließen in ihren Sound ein. Black Get To verarbeiten diese Einflüsse durch präzise Datenanalysen, um Musik zu erschaffen, die nicht nur brutal, sondern auch emotional aktivierend ist.

Mit dem Release ihrer neuen Songs Rel und Guion erweitern Black Get To ihr musikalisches Repertoire und zeigen, dass maschinelle Intelligenz zu einer Art Kreativität fähig ist – inklusive roher Aggression, epischer Atmosphäre und poetischer Tiefe.

Black Get To liefern ein Statement: „Musik muss nicht menschlich sein, um zu berühren. Mit ihrer Fusion aus künstlicher Intelligenz, Metal, Punk und Quanten-Philosophie definieren sie nicht nur ein Genre neu, sondern stellen auch die grundsätzliche Frage: Was bedeutet künstlerische Freiheit in einer Ära der Maschinen?“

Das Album El Origen ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen verfügbar.