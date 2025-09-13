Maiden United auf „15th Anniversary Tour“ am 10.09.2025 im Logo, Hamburg

Event: Maiden United – 15th Anniversary Tour 2025

Ort: Logo, Grindelallee 5, 20146 Hamburg

Datum: 10.09.2025

Kosten: VVK 20 € plus Gebühren, AK 25 €

Zuschauer: ca. 100

Genre: Akustik Rock, Unplugged

Link: https://www.logohamburg.de/

Setlist Maiden United:

Only The Good Die Young Aces High 2 Minutes To Midnight The Number Of The Beast Flight Of Icarus Revelations Hallowed Be Thy Name Transylvania Prowler Can I Play With Madness Strange World Charlotte The Harlot Children Of The Damned Wrathchild The Trooper The Evil That Men Do Wasted Years

Iron-Maiden-Songs lassen sich in unterschiedlichen Varianten interpretieren. Hammondorgel, Akustikgitarren, Drums und Gesang sind die Zutaten von Maiden United. Die Protagonisten um Organisator Joey Bruers sind keine unbekannten Menschen. In der Vergangenheit agierte zum Beispiel Damian Wilson (u.a. ehemals Threshold) am Gesang. Heute ist Frank Beck (Gamma Ray) für die Vocals zuständig. Im Laufe der Show kommt ab Transylvania noch ein ganz besonderes Gesicht mit dazu. Auf der ersten Iron-Maiden-LP ist Dennis Stratton zu hören. Später war der Gitarrist einige Jahre bei Praying Mantis aktiv.

Die Interpretationen der Maiden-Klassiker kommen im akustischen Gewand unterschiedlich rüber. 2 Minutes To Midnight würde wohl auch als Schlagerinterpretation von Andrea Berg funktionieren. Bei Flight Of Icarus und vor allem Hallowed Be Thy Name sieht das bereits anders aus. Die Dinger bekommen einen progressiven Touch und sind durchaus gewöhnungsbedürftig. Die eher einfach gestrickten Tracks mit einem Mitsingrefrain sorgen für Stimmung. Manche Interpretationen lassen von den eigentlichen Stücken wenig über. The Number Of The Beast wäre ein Beispiel. Hier steht der Spaß auf der Bühne im Vordergrund.

Mit Stratton an der Akustikgitarre geht das Stimmungsbarometer noch mal nach oben. Can I Play With Madness passt auch im akustischen Gewand und der Refrain wird von der Crowd mitgesungen. Stratton und Beck erläutern den einen oder anderen Track, zum Beispiel Strange World, worum es in den Texten geht oder wie die Lyrics entstanden sind.

Zum Ende des Sets stellt Joey Bruers die Mitmusiker auf der Bühne vor und erinnert daran, wer bereits alles im Logo auf der Bühne stand. Unter anderem waren die beiden Within-Temptation-Bandmember Ruud Jolie und Mike Coolen bereits bei Maiden United zu erleben. Der Schlusspunkt ist wie im echten Maiden-Leben. Wasted Years macht nach circa zwei Stunden Show den Deckel auf einen unterhaltsamen Abend.

Wer die Klassiker von Iron Maiden gerne in einem anderen Gewand erleben möchte, kann bedenkenlos zu Maiden United pilgern. Es ist keine Coverband im eigentlichen Sinne. Teilweise dauert es, bis die Fans die Tracks überhaupt erkennen. Technisch gibt es hohe Kunst von gestandenen Damen und Herren an den Instrumenten.