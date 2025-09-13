Curt Cress: „Drum Talk“ im Herbst 2025

Freddie Mercury, Tina Turner, Falco, Meat Loaf, Nena, Udo Jürgens, Udo Lindenberg, Klaus Doldinger und Peter Maffay. Was haben diese so unterschiedlichen Top Stars wohl gemeinsam? Richtig, den Drummer. Aber nicht irgendeinen, sondern Curt Cress, der zu den besten und renommiertesten Schlagzeugern der Welt zählt. Als “Meister der Big Beats“ bekannt, rockte er gemeinsam mit ihnen auf der Bühne und spielte einige ihrer größten Hits im Studio ein.

15 Mal wurde der gebürtige Hesse und Wahlmünchener von der Fachpresse als “Schlagzeuger des Jahres“ ausgezeichnet. Über 12.000 Titel hat er in seiner beeindruckenden Karriere bislang eingespielt und gilt als der meistaufgenommene Schlagzeuger der Welt. Der Könner schwingt die Drumsticks und sorgt für den richtigen Beat auf unzähligen Alben, deren Verkaufszahl sich insgesamt auf über 400 Millionen Exemplare weltweit beläuft. Kurz, Cress zählt zu den bekanntesten und respektiertesten Schlagzeugern der Welt, er ist eine wahre Legende seines Fachs.

Jetzt teilt Curt, der ebenfalls als Komponist, Produzent und Unternehmer (Curtiz Music Creators GmbH) aktiv ist, seine spannendsten Erlebnisse und Abenteuer mit dem Publikum. Drum Talk nennt sich das Programm, mit dem er auf hiesigen Bühnen zu sehen ist. Und wie darf man sich einen Drum Talk vorstellen? “Das sind auf keinen Fall Schlagzeug-Vorführ-Shows“, erklärt Cress. “Ich erzähle auf der Bühne vielmehr interessante Episoden aus meinem Leben. So berichte ich etwa von meinen Anfängen als Jugendlicher in Hanau, von meiner frühen Band Orange Peel, mit der wir 1973 im Vorprogramm von Deep Purple spielten und von meinen Studio Aufnahmen mit Freddie Mercury, Ike & Tina Turner, Udo Jürgens, Falco oder Rio Reiser. Da sind wirklich witzige Geschichten dabei. Und man lernt die Stars auch von ihrer privaten Seite kennen. Auch das Publikum wird eingebunden, man kann mir gerne Fragen stellen und zwischendurch zeige ich Videos von Auftritten sowie Fotos, etwa von Abracadabra, der ersten Platte, die ich mit Passport gemacht habe.“

Mit dem Drum Talk hatte er bereits ausverkaufte Shows z. B. in Frankfurt, Hamburg und München und war in diesem Jahr damit sogar in Tokio und Shanghai zu Gast. Bei Curt Cress‘ Drum Talk erlebt man ein echtes Stück Rockgeschichte, erzählt von einem, der sie hautnah miterlebt und mit seinen kraftvollen Beats gar maßgeblich mitgeprägt hat. Junge Römer (Falco), Ich War Noch Niemals In New York, Major Tom (Völlig losgelöst) und auch die Erkennungsmelodien von Tatort und Wetten, dass…? sind nur einige der unzähligen bekannten Hits und Titel, die von Curts überragendem Schlagzeugsound getragen werden.

All diese Fragen und noch viel mehr beantwortet Curt beim Drum Talk eingehend. Begleitend zu seinen Storys werden immer wieder Videoausschnitte von Konzertauftritten sowie private Fotos mit den Stars eingeblendet. Es erwartet einen ein unvergesslicher Abend, eine Zeitreise durch die Musikgeschichte voller spektakulärer Anekdoten, ein exklusiver Blick hinter die Kulissen des Showbusiness. Und Live-Musik gibt es auch. Denn natürlich darf bei den Performances das Schlagzeug nicht fehlen, auf dem Curt Kostproben seines außergewöhnlichen Könnens zum Besten gibt. Das tut er nicht allein, sondern wird jammend begleitet von weiteren musikalischen Hochkarätern wie Pianist, Keyboarder und Komponist Chris Weller, der einst mit Curt zusammen für Udo Lindenberg, die Scorpions, Nena, Chaka Khan oder Gianna Nannini spielte und Wolfgang Schmid, berühmter Bassist und Curts Bandkollege bei Klaus Doldingers Passport. Bei einigen Gigs wird Patrick Scales, zuletzt langjähriger Basser bei Passport, mitwirken. Durch die Show führt Werner Fromm, ein weiterer langjähriger Freund und Wegbegleiter Curts, selbst ein gestandener Schlagzeuger in Diensten der Frankfurt City Blues Band.

Erleben wird man unterhaltsame Stunden mit spannenden, emotionalen, humorvollen und auch inspirierenden Storys aus dem aufregenden Musiker Leben von Schlagzeug Ikone Curt Cress, der die einzigartigen Geschichten in seiner typisch sympathischen, lockeren Art zum Besten gibt und mit ihnen teilt. Freut euch auf Cress, Drums, Storys und jede Menge Rock’n’Roll!

Curt Cress Drum Talk – die Termine:

08.10.2025 Illenau-Achern, Kulturforum

09.10.2025 Ravensburg, Zehntscheuer

10.10.2025 Konstanz, Kulturladen

11.10.2025 CH – Frick, Meck à Frick

12.10.2025 CH- Wil SG, Gare de Lion

15.10.2025 Köln, Bürgerhaus Stollwerk

16.10.2024 Grafschaft, Winzerverein Lantershofen

17.10.2025 Unna, Kulturzentrum Lindenbrauerei

18.10.2025 FFM – internationales Theater

19.10.2025 Worms, BlueNite e.V.

Tickets an den bekannten VVK Stellen und Informationen findet man hier.