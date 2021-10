Mindless Sinner: Re-Release von „Missin‘ Pieces“ am 19.11.2021

Am 19. November 2021 wird das Album der schwedischen Heavy Metal Band Mindless Sinner – Missin‘ Pieces via Pure Steel Records auf CD veröffentlicht.

Nach dem zeitlosen Debütklassiker Turn On The Power erfährt nun auch das gerne übersehene, weitaus melodischere Zweitwerk Missin‘ Pieces eine Neuauflage; zum allerersten Mal seit dem ursprünglichem Release 1989. Einige Jahre zuvor kürzten die Schweden ihren Bandnamen schlicht auf Mindless herunter und orientierten sich verstärkt am melodischen Hard Rock, gut vergleichbar mit den Frühwerken ihrer Landsmänner Europe. Ein kommerzieller Erfolg blieb seinerzeit leider aus, dennoch können auch heute noch Tracks wie Rockin‘ In The Heat Of The Night, das Synthesizer-lastige Hold On, Missin‘ Pieces, End Of The Road oder auch die Ballade Reflections Of Fantasia als untergegangene Perlen des Genres angesehen werden. Wie auch die anderen Re-Releases erscheint Missin‘ Pieces in 300er Auflage mit Inlay, als Bonus gibt’s Demoaufnahmen der Songs aus dem Jahre 1986 oben drauf. Zugreifen, liebe Schwedenstahl-Freunde!

Tracklist:

1. Heaven Will Know

2. Rockin‘ In The Heat Of The Night

3. A Dream Of A Dream

4. Hold On

5. Run Away

6. Missin‘ Pieces

7. Caught Up In The Action

8. Reflections Of Fantasia

9. Stranger

10. End Of The Road

11. A Dream Of A Dream – Demo -86

12. Hold On – Demo -86

13. Run Away – Demo -86

14. Reflections Of Fantasia – Demo -86

15. End Of The Road – Demo -86

Line-Up:

Christer Göransson – Vocals

Magnus Danneblad – Lead Guitars

Jerker Edman – Lead Guitars

Christer Carlson – Bass

Tommy Johansson – Drums

www.facebook.com/mindlesssinnerofficial

www.myspace.com/mindlesssinner