J.B.O.: das neue Album “Planet Pink“ erscheint am 18.03.2022 und die erste Single kommt wohl schon sehr bald

Ja, es ist schon wieder soweit. Die Spaß-Metaller aus dem Frankenland haben für uns ein neues Album im „Humorköcher“ und schon am 15.10. wird mit einer ganz frischen Single extrem scharf geschossen. Doch dazu mehr weiter unten. Widmen wir uns erst kurz der Band und dem neuen Album Planet Pink.

Die 4 Musiker in Pink, die schon 2019 ihr 30-jähriges mit dem Album Wer Lässt Die Sau Raus?! feiern durften, gehören zur deutschen Metal-Szene so eindeutig dazu, wie das Salz zur Suppe. Jeder kennt sie und auch die meisten schätzen ihre Musik, kann man doch bei ihren Konzerten und mit ihren Alben den Lachmuskel und die Nackenmuskulatur gleichermaßen trainieren.

Mit mittlerweile zahlreichen Evergreens und Neuerscheinungen auf höchstem Niveau bringen J.B.O. weiterhin sowohl mit Metal-Cover-Songs, als auch mit Eigenkompositionen gute Laune unters Volk. Und ihre Jünger und die Szene danken es Ihnen mit Charterfolgen in Deutschland. So erreichten die Vorgänger Deutsche Vita und Wer Lässt Die Sau Raus?! Platz #3 bzw. #9 in den deutschen Albumcharts. Genauso sprechen auch über 27 Mio. Plays auf den Top-10-Songs allein auf Spotify für die Band und daher auch für sich selbst. Die Fakten sind eindeutig: Es gibt eine Menge Leute da draußen, die das Album mit Freude erwarten werden, also machen wir uns bereit für ein 14. Studioalbum von J.B.O..

Doch nun zur ersten Single: Wer von uns kennt ihn nicht, den emotionalen Klassiker Music von John Miles. Auf Ihre ganz eigene Art haben sich die deutschen Metal-Meister diesem Song angenommen, um aus einem Rock- einen Metalklassiker zu machen: Metal Was My First Love. Und man spürt, dass sie jede Zeile nicht weniger meinen und fühlen als der ursprüngliche Komponist. Diese Single ist der erste Leckerbissen aus dem kommenden Album Planet Pink, das am 18. März 2022 erscheinen wird. (Aufgrund längerer Vorläufe bei der Vinylproduktion kann das ursprünglich angekündigte Datum nicht eingehalten werden)

Sänger und Gitarrist Vito freut sich schon auf die erste Veröffentlichung: „Endlich! Am 15.10. ist es soweit: Wir veröffentlichen die erste Single zu unserem 2022er Album Planet Pink. Der Titel: Metal Was My First Love. Ja, es ist eine Coverversion. Vielleicht geht da schon bei dem einen oder anderen die „Kopfstereoanlage“ an. Es muss noch angemerkt werden, dass die Veröffentlichung des Albums aus „logistischen Gründen“ (also wirklich jetzt!) auf den 18.03.22 verschoben werden muss – vor allem wegen des langen Vorlaufs der Vinylpressung.

Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf die Single und das dazugehörige Video! Metal Was My First Love wird bestimmt vielen aus der Seele sprechen!“