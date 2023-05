Name: Pistazien Sahnelikör

Herkunftsland: Deutschland

Art des Getränks: Likör

Firma: Beerenweine GmbH & Co. KG

Jahrgang: entfällt

Link: www.beerenweine.eu

Abfüllmenge: 500 ml

Volumenprozent Alkohol: 15,0 %

Preis: 25,00 Euro

Online-Shop: https://www.beerenweine.eu

Der Pistazien Sahnelikör der Beerenweine GmbH & Co. KG ist ein Likör aus Deutschland mit einem Volumenprozent Alkohol von 15,0 %. Die Komposition besteht aus Pistazien und Sahne, was dem Getränk einen cremig-leichten Geschmack verleiht. Geschmacklich erinnert der Likör an ein traumhaftes Pistazieneis und ist somit eine ideale Ergänzung zu Desserts oder als Digestif. Erwerben kann man das Produkt im 0,2 bzw. 0,5 Liter Gefäß. Sowohl die Elixierflasche als auch der Totenkopf machen optisch viel her. Der Pistazien Sahnelikör ist natürlich nicht vegan, da er Milch enthält, einschließlich Laktose. Zudem enthält der Likör Farbstoffe, die ihm eine leicht grüne Farbe verleiht. Jedoch kommt die Zusammensetzung mit der frischen Sahne überhaupt nicht künstlich rüber.

Insgesamt ist der Pistazien Sahnelikör ein süßer, sahniger Likör, der geschmacklich durch die Pistazien und die frische Sahne überzeugt. Der Likör ist ein Genuss für alle, die süße und cremige Liköre lieben. Ausgewogen und erfrischend kann man den Pistazien Sahnelikör sowohl im Winter als auch im Sommer reichen. Die Konsistenz ist angenehm, der Geruch locker und geht in die Richtung von Marzipan oder Amaretto, ohne die Pistazien aus dem Rennen zu nehmen. Die Süße umgarnt den Gaumen und der Alkoholgehalt wird definitiv unterschätzt. Zwar spürt man die 15,0 % Volumenprozent Alkohol beim Konsumieren prickelnd auf der Zunge, dass einem der Trunk jedoch in den Kopf schießen könnte, ignoriert der Geist gekonnt. Alles in allem eine absolut runde Sache.