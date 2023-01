Name: Marula-Sahne Likör

Herkunftsland: Minden, Deutschland

Firma: Beerenweine Riese GmbH & Co. KG

Art des Getränks: Spirituose mit einer Komposition aus Marula und Sahne

Jahrgang: entfällt

Link: https://www.beerenweine.eu/

Abfüllmenge: 200 ml Elixierflasche, diverse weitere Abfüllungen

Volumenprozent Alkohol: 17,0 % vol

Preis: 11,00 Euro

Online Shop: http://shop.beerenweine.de/

Es gibt so viele Früchte auf der Welt, doch die Frucht des Marula-Baums (oder auch Elefantenbaums) ist den meisten wahrscheinlich bekannt aus dem Film Die Lustige Welt Der Tiere von 1974, in dem gezeigt wird, dass die Frucht des Marula-Baums nicht nur Menschen in einen Rausch versetzen kann. Da die Früchte bei der vorherrschenden Temperatur in Südafrika schnell gären, ist der Rausch nicht weit hergeholt. Doch das Tier mit dem wahrscheinlich höchsten Rauschpotenzial ist ja bekanntlich kein Dickhäuter, sondern der Mensch. Genau an dieser Stelle haben sich die Kollegen von Beerenweine wohl gedacht, dass ein kleiner Rausch nicht schaden kann und wenn er dann auch noch fruchtig süß dabei die Kehle runtergeht, dann kann das ja nicht schlecht sein – was meinst du?

Beim Marula-Sahne Likör ist es so wie mit dem Vanillekipferl Sahnelikör, welchen ich bereits letztes Jahr auf dem Tisch stehen hatte. In der ansehnlichen Elixierflasche kommt das Produkt nett daher. Wobei ich (wie auch schon beschrieben), das Etikett ein wenig zu einfach finde. So hätte ein Elefant, eine Silhouette des Baums oder die Form der Frucht sicher für ein elegantes Etikett herhalten können. Bei Beerenweine spart man sich den Schnickschnack und setzt auf das bereits bewährte Einheitsetikett. Das spart am Ende sicher ein paar Euro und das ist (gerade in der aktuellen Zeit) sicherlich auch dem Kunden und Konsumenten ganz recht, wenn das Produkt nicht teurer werden muss. Schön gekühlt und bei einer angenehmen Raumtemperatur gönnen wir uns dann heute mal einen Schluck, der euch sagen soll, ob das Produkt empfehlenswert ist oder ob man lieber zu einem Met oder Beerenwein greifen soll. Da der Korken relativ weich ist, würde ich empfehlen, dass man diesen nur einmal verwendet. Doch da der Likör in der überschaubaren 200 ml Flasche daherkommt, ist man bei einer Testgruppe von vier Personen sicher, dass man den Korken auch nicht mehr benötigt. Da der Vanillekipferl Sahnelikör bei unserer Runde nicht so gut ankam, hoffe ich, dass wir nun ein Produkt vorfinden, was uns allen eher „taugt“.

Vorgegeben wurde uns vom Hersteller aus Minden nur Folgendes: „exotischer Genuss – kalt oder warm genießen – perfekt zum Dessert oder im Kuchen – leichter Karamellgeschmack – fruchtig und nicht zu süß“.

Also Korken raus, Nosinggläser gefüllt und los geht es. Farblich ist der Marula-Sahne Likör vom Vanillekipferl Sahnelikör fast nicht zu unterscheiden. Eine gelbliche Note trifft auf eine leicht wässrig ausschauende Flüssigkeit. Der Geruch ist süß bis fruchtig – irgendwo zwischen Pfirsichnoten und Karamell. Beim Geruch sind wir uns am Tisch sehr einig, dass wir uns alle an Kinderzeiten erinnert fühlen, bis hin, dass Assoziationen an Kaugummi und Solero-Eis fallen. Im Mund ist im Vergleich zum Geruch dann eher weniger los. Die Süße, die eben noch klar in der Nase lag, ist nun eher im Rachen anzutreffen und weniger auf der Zunge. Hier verstehe ich den Beisatz des Herstellers „nicht zu süß“. Denn bei dem Geruch hätte man eher eine fast schon klebrige Süße erwartet.

Und los geht das Assoziationsroulette.

Im Abgang kommen dann Ideen an Wasserpfeifentabak, Pfirsich und exotische Fruchtmischungen. Doch leider hält der Geschmack nicht so lange an wie gewünscht. Ist der Schluck einmal heruntergeschluckt, so ist er auch gleich weg. Schade eigentlich, denn gerade dieser Nachgeschmack ist die Stärke des Marula-Sahne Likörs. Was am Ende bleibt, sind leichte Schlieren im Glas, die bei einem guten Wein auf Qualität hätten schließen lassen – ob das hier auch so der Fall ist? Wir werden es nicht erfahren.