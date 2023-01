Public Serpents: kündigen neues Album an – erste Single am 20.01.

SBÄM Records wird am 24. März das neue Album der Ska-Core-Giganten Public Serpents und zwei Singles dazu veröffentlichen. Public Serpents ist eine sechsköpfige Band aus New Jersey, USA, deren Frontmann der ehemalige Choking Victim-Drumer Skwert ist.

Seit Public Serpents 2008 mit ihrem Debütalbum The Feeding Of The Fortune 5000 auf den Plan traten, haben sie auf Splits mit den Bands UpperDowner und dem Fat Wreck Chords-Neuzugang Escape From The Zoo mitgewirkt und wurden von der weltweiten Crack-Rock-Szene gefeiert.

2022 tourten Public Serpents mit einigen unglaublichen Bands wie The Suicide Machines, Escape From The Zoo und Catbite in Städten in ganz Amerika, bevor sie für eine einmonatige Tour nach Europa aufbrachen und an verschiedenen Orten spielten, vom weltbekannten Manchester Punk Festival bis hin zu einem ungarischen Luftschutzbunker unter den Straßen von Budapest.

2023 spielen sie eine Europatournee, unter anderem auf dem belgischen Brakrock Festival und natürlich dem österreichischen SBÄM Fest.

Die erste Single, die Frontmann Skwert und seine Mitstreiter veröffentlichen, ist Not Forever, die am 20. Januar erscheinen wird!