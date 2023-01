Silver Bullet: veröffentlichen dritte Single & Lyric-Video

Zweifelsohne zählen die finnischen Silver Bullet als eine der vielversprechendsten Melodic-Metal-Acts unseres Jahrzehnts.

Das dritte Studioalbum, Shadowfall, wird am 20. Januar 2023 über Reaper Entertainment veröffentlicht.

Heute präsentiert die Band bereits die dritte Single Creatures Of The Night mit einer Premiere auf YouTube. Der Song ist ab morgen, dem 06.01. auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Das offizielle Lyric-Video zum Song, gibt es hier zu sehen:

Die Band kommentiert:

„Wie wir bereits sagten, wird Silver Bullet nicht langsamer. Die Europatournee steht kurz bevor, aber vorher werden wir noch die dritte Single aus dem kommenden Album Shadowfall veröffentlichen. Creatures Of The Night ist inspiriert von der Kurzgeschichte Der Schatten über Innsmouth von H.P. Lovecraft. Mit stimmungsvollen Strophen, bluesigen Gitarrensoli und einem sehr eingängigen Refrain ist dies einer der vielseitigsten Silver Bullet-Songs. Martin Wrigsjö hat wieder einmal großartige Arbeit geleistet und die Stimmung der Musik in dem Lyric-Video wunderbar eingefangen.“

Overtour To Armageddon:

*with Pressure Points

13.01. Varjobaari, Tampere

14.01. Lepakkomies, Helsinki

*with Twilight Force and Seven Spires

20.01. Templet, Copenhagen

21.01. Bastard Club, Osnabrück

22.01. Eindhoven, Effenaar Kz

24.01. Rebellion, Manchester

25.01. Audio, Glasgow

26.01. Underworld, London

27.01. Backstage, Paris

28.01. MS Connexion, Mannheim

30.01. Rockpalast, Bochum

31.01. MTC, Köln

01.02. Rock’n’eat, Lyon

03.02. Z7, Pratteln

04.02. Legend Club, Milano

05.02. Backstage(Halle), München

06.02. Orto Bar, Ljubljana

08.02. Barba Negra, Budapest

09.02. Storm, Prague

10.02. Musikzentrum, Hannover

11.02. Frannz, Berlin

12.02. Knust, Hamburg

Silver Bullet online:

http://silverbulletofficial.com

https://www.facebook.com/SilverBulletOfficial/