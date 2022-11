Silver Bullet: veröffentlichen erste Single & Musikvideo

Zweifelsohne zählen die finnischen Silver Bullet als eine der vielversprechendsten Melodic-Metal-Acts unseres Jahrzehnts.

Letzte Woche kündigte die Band für Januar 2023 ihr drittes Studioalbum an. Shadowfall wird am 20. Januar 2023 über Reaper Entertainment veröffentlicht.

Nun präsentiert die Band nun die erste Single The Ones To Fall. Der Song ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Das offizielle und epische Musikvideo zum Song, gibt es hier zu sehen:

Die Band kommentiert:

„Wir sind überglücklich, euch die erste Single aus dem Album Shadowfall präsentieren zu können! The Ones To Fall ist eine bombastische Heavy-Metal-Hymne und ein echter Publikumsliebling mit einem Refrain, der zum Mitsingen einlädt. Als wir diesen Song schrieben, war es klar, dass er die erste Single des Albums werden würde. Der Song ist schon seit einer Weile ein fester Bestandteil unserer Setlist und wir können es kaum erwarten, ihn heute bei der Tavastia-Show für euch Bulletheads zu spielen. Wir hatten eine wirklich schöne Zeit beim Dreh des Videos, das voller Feuer, Schwertkämpfe und epischer finnischer Landschaften ist. Schaut es euch an.Stay Metal!“

Shadowfall kann ab sofort auf CD und Vinyl vorbestellt werden: http://www.reapermusic.de

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und den angekündigten Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: