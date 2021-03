Silver Bullet: geben neuen Sänger bekannt

Die finnischen Heavy Metal Newcomer Silver Bullet haben auf ihrem letzten Album Mooncult etwas geschafft, wovon viele Bands nur träumen können. Sie haben mit Forever Lost einen waschechten Hit veröffentlicht, der sich nicht nur in die Herzen der Fans eingebrannt hat, sondern der auch die Streaming-Zahlen nach oben katapultierte.

Nach dem Ausstieg von Sänger Nils Nordling aus der Band, stellen Silver Bullet nun endlich ihren neuen Sänger Bruno Proveschi vor. Da die Tour mit Twilight Force aufgrund von Corona abgesagt wurde, hat die Band die Zeit genutzt um die alten Songs mit Bruno auszuarbeiten und sogar um an neuem Material zu arbeiten!

Die Band hat einen kleine Teaser aus dem Studio vorbereitet, überzeugt euch selbst davon, dass Bruno ein würdiger Nachfolger ist:

Die Band erklärt:

“ Bulletheads! Wir sind wirklich aufgeregt zu verkünden, dass mit Bruno Proveschi, unsere Suche nach dem neuen Sänger endlich beendet ist! Wir hatten ein paar wirklich gute Kandidaten, aber Bruno hat uns einfach umgehauen mit seiner erstaunlichen, vielseitigen Stimme und seiner positiven Energie. Vielen Dank an alle, die sich bei uns gemeldet und vorgesungen haben, das bedeutet uns sehr viel! Wir sind absolut zuversichtlich, dass wir mit Bruno Silver Bullet in den Himmel und darüber hinaus heben werden. Im Schatten haben wir am neuen Album gearbeitet und wir sind bereit, uns in die Sound Supreme Studios einzuschließen, um es aufzunehmen. Es wird mörderisches Zeug werden! Wenn COVID-19 es zulässt, werden wir dieses Jahr einige Singles und ein komplettes Album veröffentlichen und so viel touren wie möglich. Die neuen Songs werden wieder einmal etwas Neues in das Arsenal von Silver Bullet bringen. Es wird unser bisher melodischstes und eingängigstes Album werden. Gleichzeitig wird es aber auch unseren schnellsten und aggressivsten Song überhaupt enthalten. Ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, was wir ausgeheckt haben! Aber nun zurück zu den wichtigen Neuigkeiten…willkommen in der Silver Bullet Familie Bru!“

Bruno fügt hinzu:

“ Es ist eine Ehre für mich, der Silver Bullet Familie in diesem neuen Kapitel beizutreten. Es wird viele Herausforderungen während der Reise geben, aber ich bin begierig darauf, auf die bestmögliche Weise dazu beizutragen, dass die Dinge geschehen. Ich möchte mich auch bei den Jungs für ihr Vertrauen in mich bedanken und für ihre offene und positive Denkweise. Wir sind bereit, mit den Aufnahmen für das neue Album zu beginnen und hoffentlich in naher Zukunft einige Shows zu spielen. Ich freue mich darauf, euch alle bald zu treffen! “

Quelle: Reaper Entertainment