Secret Rule: Neue Single „Black Swan“ erscheint am 09.03.2021

Secret Rule hören nie auf! Nach der Veröffentlichung des offiziellen Videos zum Song Mother Earth am 5. Februar kündigen italienische Heavy Rocker die neue Single Black Swan an, die am 9. März veröffentlicht werden soll!

Sängerin Angela Di Vincenzo sagte über das Lied: „Wir sind immer auf der Suche nach uns selbst und manchmal können wir nicht vollständig verstehen, was wir fühlen. Es ist schwierig auszudrücken, was wir fühlen, besonders mit den Menschen, die wir lieben. Wir fühlen uns unzulänglich, nicht Jemandes Liebe wert. Manchmal könnten wir glücklicher sein, wenn wir weniger Angst hätten, anzugeben und uns selbst zu verletzen”.

PRE-SAVE Black Swan: https://distrokid.com/hyperfollow/secretrule/black-swan

Gitarrist Andy Menario fügte hinzu: „Black Swan ist ein Rock-Metal-Song, der den Sound mit dunklen gotischen Obertönen malt. Dieses Lied wurde aus einem Gitarrenriff geboren, dann haben wir an der Stimmung und Stimmung gearbeitet, die wir geben wollten. Angela schrieb einen ebenso süßen Vers in der Melodie wie bitter in den Worten, um den Hörer in eine düstere Vision zu stürzen. Mit dem Refrain taucht der faszinierende Stil von Secret Rule auf!”

Black Swan wurde von der Band selbst im Digitall Studio aufgenommen, gemischt und gemastert, während das Cover das Werk von Danielle Tanton ist.

Black Swan wird auf allen wichtigen Streaming-Plattformen wie Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music und YouTube verfügbar sein.

Line-up:

Angela Di Vincenzo – Gesang

Andy Menario – Gitarren

Mike Raspanti – Bass

Sebastiano Dolzanti – Schlagzeug

Quelle: The Metallist PR