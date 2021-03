Wizard: steigen in deutsche Albumcharts ein

Es darf gratuliert werden: Die Bocholter Metal Institution Wizard ist in die deutschen Albumcharts eingestiegen!

Mit ihrem neuen Album Metal In My Head sind sie auf Platz 91 gelandet. Es ist der erste Charteinstieg für die Band.

Wizards neues Album Metal In My Head ist als CD Digipak, limitierte Vinyl LP in unterschiedlichen Farben sowie in digitaler Form erhältlich.

Hier kann man das Album streamen und bestellen » https://lnk.to/metalinmyhead

Wizard Live

27.03.2021 FR Colmar – Le Grillen (Skull Crusher Fest)

12.06.2021 CZ Smržovka – Parkhotel (Danger Six Fest Open Air)

01.10.2021 DE Oberhausen – Helvete*

14.10.2021 DE Nürnberg – Der Cult*

15.10.2021 DE Berlin – Blackland*

16.10.2021 DE Siegburg – Kubana*

22.10.2021 DK København – Stengade*

23.10.2021 DE Hamburg – Bambi Galore*

29.10.2021 DE Mannheim – 7er Club*

30.10.2021 DE Selb – Rockclub Nordbayern*

w/ Stormwarrior & Steel Shock

