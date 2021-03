Sanner: Kids-Metalband veröffentlicht erstes Video „Boom Boom Die Die“

Kein geringerer als Lars Ulrich, Trommel-Ikone der Metal-Urväter Metallica, hat seine Fans und die fünf Jungs mit seinem privaten Instagram Post eines Sanner Cover-Videos begeistert. Anlass genug, um nun endlich mit eigenen Songs viral zu gehen. Mit einem Durchschnittsalter von 15 Jahren spielt es sich auch entspannter auf dem Klavier der sozialen Medien. Und dazu EINE Band aus EINEM Kaff, geprügelt im gleichen Sandkasten und an der gleichen Schule. Dreht sich die Welt nun auch rockmusikalisch in das Gute zurück? Ein Versuch der fünf Jungs ist es allemal.

Die erste eigene Single haut auf jeden Fall direkt auf die zwölf wie eine Backpfeife in der großen Pause: Boom Boom Die Die. Eine Abrechnung mit den Kumpels, den Konsolenkids (und vielleicht auch mit jedem von uns) die den ganzen Tag am Rechner ballerspielen oder dauerhaft in den Bildschirm glotzen. Die zweite Single Into The Fire erscheint in Kürze am 19.03.21.

Sanner sind:

Roman Wunderlich (Voc.), Max Göbel (Lead guit.), Thomas Specht (Rhythm guit.), Marcel Specht (Drums), Artur Papoyan (Bass)

Insta https://www.instagram.com/sanner_music/

Spotify https://open.spotify.com/artist/0l9ISM1r7K5hoNv3KyblYc?si=O4JVdKf5QD-IEqJKv3Hy5w

Facebook https://www.facebook.com/sannermusic

www.sannermusic.com

Quelle: Sanner