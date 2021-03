„Support The Crew“: EMP startet Soli-Aktion für die Szene mit #handforahand

Als Anlaufstelle Nummer 1 auch für Rock- und Metalfans jeglicher Couleur ist nicht nur die Musik selbst, sondern vor allem das Liveerlebnis seit jeher ein elementarer Bestandteil der Unternehmensidentität von EMP. Denn wo überwiegend gestandene Fans arbeiten, ist der Gedanke an das Feierabendkonzert mit Freunden nie sehr weit – eine Realität, die sich für uns alle vor einem Jahr leider bis auf Weiteres ins Land der Wünsche und Sehnsüchte verabschieden musste, da weit über 100.000 verschiedenste Veranstaltungen allein hierzulande seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie abgesagt und viele weitere verschoben wurden.

Während die an Kühlschränken klebenden Konzerttickets nun zu vergilben drohen, haben die Auswirkungen der Event-Ebbe längst drastischere Kreise gezogen. Trotz eines milliardenstarken Soforthilfeprogramms fallen gerade jene Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten, oft durch das Hilferaster. So stehen Helfer*innen aus Bühnenbauer, Tontechnik, Beleuchtung, Stage Hands und viele Weitere, die bislang freiberuflich oder selbstständig im Kultursektor gearbeitet haben, nun unverschuldet vor dem Aus. Sie brauchen jetzt schnelle, unbürokratische Unterstützung und unsere Solidarität – die der Fans, die der Acts und ab sofort auch die von Europas Nr.1 in Sachen Merchversand.

Genau aus diesem Grund hat EMP mit vielen befreundeten Bands die Aktion Support The Crew ins Leben gerufen, um Sichtbarkeit, Solidarisierung und Spendengelder für #handforahand zu generieren. Hinter dieser Initiative steht der Junge Literaturvermittlung Köln Ev., ein gemeinnütziger Verein zur Förderung von Kunst und Kultur, der sich seit März 2020 verstärkt für die Unterstützung Bedürftiger der oben genannten Berufsgruppen durch gesammelte Spenden einsetzt. Auf der eigens eingerichteten Website kann jeder in den Spendenfonds einzahlen, betroffene Worker können sich dort anmelden, um Unterstützung zu erhalten.

Vom 01. bis zum 31. März sind alle Fans zum Spenden aufgerufen, sowohl direkt auf www.handforahand.de/emp unter Angabe des Stichwortes „EMP-Support-Aktion“ als auch durch den Erwerb von exklusiven “Supporter Shirts” der teilnehmenden Botschafter Eskimo Callboy, Blind Guardian, Saltatio Mortis, Feuerschwanz, Subway To Sally, Ghostkid, Kreator, Any Given Day, Accept sowie der Festivals Vainstream und Lautfeuer auf www.emp.de/supportthecrew. Wer sich nicht entscheiden kann, hat dort zudem die Wahl zwischen zwei EMP-eigenen Designs, von denen sich eines an Musikfans und das andere an Gamer richtet. Pro verkauftem Shirt gehen 5 € direkt an #handforahand. Zudem gibt es “Support the Crew”-Festivalbändchen, aus deren Verkauf je 1 € in den Spendenfonds eingeht.

Darüber hinaus werden die Botschafter ihre Reichweiten nutzen, um ihrerseits auf die Aktion aufmerksam zu machen: Zusammenstehen für einen guten und wichtigen Zweck! Die an #handforahand gespendeten Mittel werden nach Weisung eines unabhängigen Vergabegremiums monatlich an Bedürftige ausgezahlt.

#emp #handforahand #supportthecrew #eskimocallboy #blindguardian #saltatiomortis #feuerschwanz #subwaytosally #ghostkid #kreator #anygivenday #accept #vainstream #lautfeuer

Link Roll:

https://www.emp.de/supportthecrew

http://www.handforahand.de/emp

https://www.handforahand.de/unterstuetzung

Direkt per PayPal spenden:

https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=3KWFTL87322E8

Quelle: CMM GmbH (cmm-marketing.com)