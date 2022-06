Secret Rule: mit neuem Album live on Tour

Sie zählen zu den besten Female Fronted Bands Europas, krönten ihre sieben Alben mit Können & Kreativität zu wahren Kraftpaketen des Symphonic Rock. Mit ihrem gerade erschienenen achten Album sind sie nun bereit, die Welt zu erobern: Secret Rule, italienische Female Fronted Crew um die expressive Ausnahmesängerin Angela Di Vincenzo, vereint auf The Resilent, so der Titel ihres Albums, symphonische Ausdruckskraft mit filigranen Rock-Arrangements und einem Gespür für dramaturgisches Geschick. Zusammen mit Andy Menario – Guitar and Loop Sequences und Sebastiano Dolzani – Drums und unter Mithilfe von Gast-Keyboarder Henrik Klingenberg gelang Angela und ihren mit Musikern ein echtes Metal-Meisterwerk. Und mit diesem sind sie auch live in Europa unterwegs.

Passend zum physischen Album-Release wurde die Single The Illusion ausgekoppelt und dazu ein neues Video.

2014 gegründet, serviert der italienische Powerdreier eine Mischung aus kraftvollen Rhythmen und eingängigen Melodien, gepaart mit einem Hauch von elektronischen und symphonischen Einflüssen. Die glasklare Stimme von Frontfrau Angela di Vincenzo harmoniert prächtig mit den treibenden Drums und den messerscharfen Riffs ihrer Mitstreiter.

Legendär auch ihre schweißtreibenden Live-Performances. In Hunderten Shows begeisterten sie Fans in ganz Europa, teilten die Bühnen mit Bands wie Delain, Beyond The Black, Xandria, Serenity, Kobra & The Lotus, Blaze Bayley, Visions Of Atlantis oder Cellar Darling. Auch auf Festivals wie dem Barcia Metal Fest, dem Metal Fest Event – Femme, the 9° Camorock oder Festo Die Hydra räumten sie ab

Aktuelle Tourdaten:

05.07 DE Siegburg | Kubana

06.07 DE Weinheim | Café Central

07.07 CH Wetzikon/Zürich | Hall Of Fame

08.07 DE Bochum | Rock Palast

09.07 NL Rotterdam | Baroeg

10.07 BE Bree | Ragnarok Live Club

11.07 UK London |The Underworld

12.07 FR Paris | Petit Bain

13.07 FR Lyon | Rock and Eat

12.08 HR Rajevo Selo | Pannonian Rock Fest

20.08 CZ Moravském Krumlove | Rock Castle

24.08 CZ Prague | Rock Fest

https://www.facebook.com/secretruleband/