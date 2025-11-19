Zarator: veröffentlicht neuen Rock-Single „Jugando A Las Cartas“

Die kolumbianische Symphonic-Rock-Band Zarator meldet sich mit ihrem neuen Single Jugando A Las Cartas zurück – einem epischen, düsteren und zugleich philosophischen Werk, das musikalische Wucht mit literarischer Inspiration verbindet.

Der Song knüpft an das zuvor erschienene Así Habló Zarator an und führt das Konzeptuniversum der Band weiter aus. Inhaltlich lässt sich die Gruppe vom Faust inspirieren: von der Suche nach Wissen und Macht, die den Menschen an seine innersten Grenzen bringt.

In Jugando A Las Cartas führt der Protagonist ein Ritual mit Tarotkarten durch, in der Hoffnung auf Antworten und Erfolg. Doch statt übernatürlicher Erlösung wartet eine Erkenntnis, die tiefer trifft als jede dämonische Bedrohung: Der wahre Gegner ist nicht eine äußere Macht, sondern das eigene Ich. Dieses Ereignis markiert den Wendepunkt der Handlung und bildet die Grundlage für die spätere Verwandlung des Protagonisten in die Figur Zarator.

Ein Ritual, das alles verändert: Zarators neue Single zwischen Magie und Selbstkonfrontation

Musikalisch verbindet der Track wuchtige Metal-Riffs, orchestrale Elemente und eine dramatische Gesangsdarbietung. Fans von Bands wie Therion, Ghost oder Mägo De Oz dürften sich angesprochen fühlen – dennoch bewahrt Zarator seinen markanten eigenen Stil. Thematisch bleibt die Gruppe ihrem Leitmotiv treu: dem Spiel zwischen Licht und Schatten, Freiheit und Verlangen, Erkenntnis und ihrem Preis.

„Es ist der Moment, in dem wir glauben, mit dem Schicksal verhandeln zu können“, erklärt die Band. „Doch am Ende zeigt sich: Das eigentliche Spiel findet in unserem Inneren statt.“

Auch die Single-Covergestaltung greift diese Botschaft auf: Ein Magier blickt seinem Spiegelbild entgegen und erkennt in seiner eigenen Schattenseite zugleich seine Kraft.

Mit Jugando A Las Cartas unterstreicht Zarator erneut seinen Anspruch, Rock nicht nur als Musik, sondern als künstlerische Transformation zu begreifen – als Verbindung von Philosophie, Emotion und Spiritualität.

Weitere News findet ihr HIER!