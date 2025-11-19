Death Metal Allianz: Grand Devourer und Zombie Riot veröffentlichen Split-CD

Der Underground bebt in Deutschlands Norden. In der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover haben sich zwei Death-Metal-Ungeheuer zu einer Allianz vereint und sich dazu entschlossen, ihre neuesten musikalischen Kreationen auf einem gemeinsamen Tonträger zu veröffentlichen. Die Split-CD Nighthaunter enthält drei brandneue Songs beider Bands und jeweils eine bislang unveröffentlichte Coverversion und erscheint am 19.12.2025 beim deutschen Metal-Label Neckbreaker Records. Hier seht ihr den frisch erschienenen Teaser:

Info – Grand Devourer

Aus den Tiefen des niedersächsischen Death-Metal-Untergrunds erheben sich Grand Devourer aus Hannover mit einem Sound, der die schwedische HM2-Tradition in die Zukunft trägt. Hier treffen schwarzmetallische Raserei, massive Soundwände und gnadenlose D-Beat-Attacken aufeinander, um eine Klanggewalt zu formen, die brutal, roh und unbarmherzig ist.

Info – Zombie Riot

Seit mehr als zehn Jahren treiben nun schon Zombie Riot ihr musikalisches Unwesen. Die Band hat sich dem Old School Death Metal der eher amerikanischen Bauweise verschrieben und bislang zwei Alben und eine EP veröffentlicht. Die neuen Tracks knüpfen an ihr bisheriges Schaffen an, sind aber deutlich brutaler und vielschichtiger und setzen den Weg an der Stelle fort, an der man im Jahr 2023 mit dem vielbeachteten Album World Epitaph aufgehört hat.

Nighthaunter kann in Kürze hier vorbestellt werden: Shop | Neckbreaker Records.