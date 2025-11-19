The Birch: veröffentlichen ihre neue Single „Vicious Mind“

Das moderne Psych-Rock-Trio The Birch hat die zweite Single aus ihrem kommenden Album Vicious Mind veröffentlicht, das am Freitag, den 21. November, über Tonzonen Records/Cargo erscheinen wird.

Seht euch das Video hier an:

Titeltrack des kommenden Albums Vicious Mind kann hier gestreamt werden: https://cargorecordsde.ffm.to/the-birch-vivious-mind

Die neue Single Vicious Mind ist das kraftvolle Intro zu einem modernen psychedelischen Erlebnis, das den Hörer tief hinabzieht. Geisterhafte Vocals erzählen die Geschichte eines bösartigen Zaubers, der uns alle heimsucht. Obwohl es böse sein mag, ist es das Kostbarste, das man finden wird.

Energievoll, so lassen sich The Birch am besten beschreiben. Mit treibenden Riffs, kraftvollen Rhythmen und einer psychedelischen Klangfülle schaffen sie eine Atmosphäre purer Ekstase. Mit ihrem Sound schicken die drei Musiker aus Quedlinburg, Deutschland, ihr Publikum auf eine spirituelle Reise durch längst vergangene Jahrhunderte, ohne sich jedoch in Nostalgie zu verlieren, sondern sich dem aktuellen Zeitgeist zu stellen.

Vicious Mind – Trackliste:

Vicious Mind ‘Till You’re Gone Little Treat Trinity Downpour Roll’n’Rock Free Your Head

Das neue Album Vicious Mind ist ein Eintauchen in den modernen Psych-Rock. Mit seinen sieben Tracks bietet es auf Seite A eine eher dunkle Seite der Musik der Band, die sich auf Seite B in die sanftere, rock’n’rollige Richtung auflöst. Bei einem Auslandsaufenthalt fand The Birch sich in Miami Beach wieder, wo sie ihr zweites Studioalbum aufnahmen und neue Eindrücke aus dem Land der Freien sammelten. Klangvolle Gitarren und eine direkt nach vorne gehende Rhythmussektion entführen den Hörer in psychedelische Klanglandschaften, während ein kontinuierlicher Beat durch die 30 Minuten von Vicious Mind schwingt.

Das Spiel von Pablo Manresa an den Tasten bildet einen konstanten Teppich aus warmem Hammond-Orgel- oder Ragtime-Piano. Besonders hervorzuheben ist das Streicharrangement in Downpour, das eine neue Facette des Sounds der Band schafft. The Birch wissen, wie man sich weiterentwickelt. Dieses Album ist nicht nur ein neuer Meilenstein in der Diskografie der Band, sondern auch ein Beispiel dafür, wie man ein retro Gefühl vermittelt, ohne retro zu sein. Das neue Album Vicious Mind passt in unsere Zeit, es ist kein Rückblick.

The Birch online:

Facebook

Instagram