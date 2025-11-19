Evoked Eclipse: Cover und Trackliste vom kommenden Album „The Cries Of Evil“enthüllt

The Cries Of Evil ist der Titel des Debütalbums von Evoked Eclipse, das am 6. Februar 2026 bei Club Inferno Ent. erscheint. Gemastert wurde es von Jens Bogren in den weltberühmten Fascination Street Studios (Opeth, Katatonia, Dimmu Borgir, Arch Enemy, Sepultura, Kreator u. v. m.).
The Cries Of Evil – Trackliste:
- Enchantment
- The Cries Of Evil
- Land Of The White Spirit Lady
- Mournishments
- The Watch Of Spirits
- Drops Of Blood
- Illusions Of The Life
- Ascension
The Cries Of Evil erscheint als CD und digital. Macht euch bereit für eine neue Vision extremer Musik!
Mehr Informationen zu Evoked Eclipse und dem kommenden Album The Cries Of Evil findet ihr hier.
Evoked Eclipse online:
https://www.facebook.com/evokedeclipse