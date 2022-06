Enterprise Earth: präsentieren neuen Song mit neuem Sänger

Psalm Of Agony ist die neue Single von Enterprise Earth und zugleich der Track mit dem neuen Sänger Travis Worland, der nach dem Ausstieg von Dan Watson zur Band gestoßen ist. Nach der erfolgreichen Tour mit Fit For An Autopsy hat sich die Band wieder dem Songschrieben gewidmet und einen technisch anspruchsvollen Track aufgenommen, der an Lorna Shore und Rings Of Saturn erinnert. Die weitere Verfeinerung ihres progressiven Deathcore-Stils ist ein brutaler Schritt nach vorne für die Band, die gerade gute Kritikern für ihr aktuelles Album The Chosen abräumen konnte.

Gabe

„Wir sind SEHR glücklich, Travis Worland offiziell als neuen Sänger von Enterprise Earth ankündigen zu können. Sein Gesangsstil, seine Performance, seine Persönlichkeit und seine Arbeitsmoral passen perfekt zu uns, und wir können es kaum erwarten, dass alle den ersten Song hören, den wir zusammen geschrieben haben, Psalm Of Agony. Macht euch bereit für die bisher beste Version von Enterprise Earth.“

Travis:

„Nach monatelangem Touren mit der Band freue ich mich, mich in das Konstrukt Enterprise Earth einzugliedern. Psalm Of Agony ist der erste Schritt zu einem noch bevorstehenden Highlight unserer Entwicklung.“

