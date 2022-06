Invictus: veröffentlichen am 23.09. das Debüt „Unstoppable“

Invictus, das neue Soloprojekt von Maurizio Iacono, veröffentlichen ihr Debütalbum Unstoppable am 23. September über MNRK Heavy und enthüllen das Artwork und die Tracklist. Zudem beginnt heute der Vorverkauf. Iacono gehört zu den produktivsten und am härtesten arbeitenden Mitstreitern des Metal-Undergrounds. Mit Invictus begibt sich der Frontmann auf ein neues persönliches Abenteuer, in dem er einen tieferen und persönlicheren Blick auf seine Erziehung und die Kämpfe in und um ihn herum wirft. Iacono setzt seine Vision zusammen mit seinem langjährigen Mitstreitern J-F Dagenais (Gitarrist von Kataklysm und Ex Deo), dem Produzenten und Hauptsongwriter Chris Clancy (Mutiny Within) und dem Schlagzeuger Jeramie Kling (Venom Inc., Inhuman Condition) um. Weitere Details zu Invictus werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben..

Invictus geben mit dem ersten Video (Regie David Brodsky) zu Exiled den ersten Vorgeschmack auf Unstoppable.

Iacono: „Heute geben wir einen ersten Ausblick auf ein Album, an dem wir so hart gearbeitet haben. Die erste Single Exiled hat einen großartigen Anfang und ein großartiges Ende, das wirklich viele Elemente dieses Albums zeigt. In meiner gesamten Karriere ging es darum, Hindernisse zu überwinden und optimistisch zu bleiben, während ich mir selbst treu geblieben bin. Dies ist ein Projekt, das, unabhängig vom Ergebnis, für meine Seele getan werden musste. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich Chris Clancy, J-F Dagenais und Jeramie Kling bei diesem neuen Unterfangen an meiner Seite hatte. Unstoppable ist das Tor zur Selbsterhaltung und zum Durchhaltevermögen, und ich hoffe, dass es euch allen gefällt!“

Clancy fügt hinzu: „Ich fühlte mich sehr geehrt, dass Maurizio mich ansprach und mich bat, ein Teil von allem zu sein, als er beschloss, dass es Zeit für ein Soloprojekt war. Es kommt nicht oft vor, dass ich die Chance habe, so stark am Schreiben beteiligt zu sein und mit Leuten zusammenzuarbeiten, zu denen ich aufschaue, also habe ich die Chance ergriffen. Wir setzten einige Ideen zusammen und alles funktionierte einfach. Ich konnte gar nicht glauben, wie leicht sich alles zusammenfügte; wie jede Idee, die wir hatten, einfach funktionierte und eine andere Idee beflügelte. Die Musik hat sich immer weiter entwickelt, und ich hatte noch nie so viel Spaß. Ich denke, die Musik ist absolut brutal, mit einer soliden Dosis hymnischer Momente, die überall eingestreut sind. Exiled ist ein perfektes Beispiel dafür, worum es auf diesem Album geht. Es ist alles, was ich seit Jahren von einer Band hören wollte, und ich bin begeistert, dabei zu sein.“

Unstoppable wird es als CD, LP, Cassette und digital geben. HIER könnt ihr vorbestellen.

Unstoppable Tracklist:

1. You Will Know Who I Am

2. Eagles

3. Bleed Me Out

4. Exiled

5. Get Up

6. Weaponized

7. 3656

8. Ghost Of My Father

9. Darkest Of Enemies

10. American Outcast

11. Keeping The Wolves At Bay