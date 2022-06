Eyes Wide Open – Through Life And Death

Ein düsterer Nebel zieht auf, da Eyes Wide Open mit ihrem vierten Brecher Through Life And Death den Markt erobern. Nach dem letzten Album sind zwei volle Jahre vergangen, welche intensiv genutzt wurden, um ein eher klassenfremdes Album aufzunehmen. Die Metalcore Band aus Schweden nimmt ihr Genre ernst, dies muss betont werden, aber sie verfeinert es auf eine eher untypischen Art und Weise. Nach einem schaurigen Intro beginnt ein Melodienhagel, welcher für das Genre zu melodisch ist, aber mit fantastischen Screams immer wieder geerdet wird. Die Mischung ist definitiv gelungen und die musikalischen Power Metal Einflüsse schaden dem Album keinesfalls. Ganz im Gegenteil untermalen die verschiedenen Stimmungen die lyrische Ausdeutung, welche absolut nicht von schlechten Eltern ist. Aus tiefen Emotionen entstandene Texte erschüttern die Hörerschaft und regen zum Nachdenken an – teilweise lassen diese einen auch einen Schritt zurückgehen.

Demnach feuert das Album auf kompletter Länge, da man alles bekommt und mehr als das, was man von Core erwarten würde. Aber von den Texten soll sich jeder ein eigenes Bild machen, verblüffend wird für jeden die technische Anwendung der Instrumente sein. Die bodenständigen Fills donnern auf klirrende Riffs – tatsächlich auf erstaunlich weiche Riffs. Nicht, wie man es aus dem Metalcore gewohnt ist, feuern messerscharfe Riffs auf einen zu, sondern mit dem Fokus auf Melodie – zentrierte Melodien gepaart mit füllenden Basstiefen. Die stabile Stimmung wird nur von den Screams entzerrt, die für eine zerrissene Struktur sorgen und den Emotionen freien Lauf lassen – und dabei Ruhiges, Schönes zerstören. Zusammenfassend kann man sich über Through Life And Death nicht beschweren, ganz im Gegenteil kann man dieses Album nur loben, da es glänzt voller technischer Ideen, welche an manchen Stellen etwas eintönig klingen, aber ein guter Ansatz ist nie perfekt.

