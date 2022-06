Name: Bluesman’s Heart Gin-Berry Shot

Herkunftsland: Potsdam, Deutschland

Art des Getränks: Gin-Johannisbeere-Likör

Firma: More Than Just A Drink

Jahrgang: entfällt

Link: http://more-than-just-a-drink.com/

Abfüllmenge: 700 ml

Volumenprozent Alkohol: 25,0 %

Preis: 29,00 Euro

Online-Shop: https://www.trinkbare-delikatessen.de

In Potsdam von Saltwater’s GmbH produziert, vertreibt More Than Just A Drink den neusten Partykracher. Für feuchte Kehlen und funkelnde Augen soll der Bluesman’s Heart Gin-Berry Shot sorgen, der euch durch seinen Rauch in den siebten Himmel führen soll. Mit 25 Volumenprozent Alkohol hat er definitiv das Potenzial, ganze Partys zu crashen und für eine gute Stimmung zu sorgen. Aus der 700 ml großen viereckigen Flasche kann man jedenfalls genug Shots servieren, um die eh schon gesellige Party auf ein neues Level zu führen. Doch ist der beerige Gin Shot auch als Metaldrink geeignet oder eher was für die Mainstream Konsumenten? Das Design vom Bluesman’s Buddy Whiskey (das Review findet ihr HIER!) und Bluesman’s Soul – Caribbean Rum (das Review findet ihr HIER!) abgegriffen, schielt der Shot ganz bewusst auf die Blues und Rock Szene. Das Old School Saloon Feeling macht auch beim dritten Streich Spaß – schließlich trinkt das verwöhnte Auge weiter mit.

Der Bluesman’s Heart Gin-Berry Shot ist ein auf Gin basierender Beeren-Likör, der gleich auf zwei Stärken setzt. Der Wacholder als Basis wird von der fruchtigen Johannisbeere umgarnt, die zusammen förmlich ineinander verschmelzen. Gemeinsame Sache machen die beiden Turteltäubchen, um euch den Verstand zu rauben. Das voluminöse Geschmackserlebnis liegt breit auf den Geschmacksknospen. Auch der Abgang überzeugt durch seinen kräftigen Ritt Richtung Schlund, ohne dabei zu brennen oder einen fuseligen Eindruck zu erwecken. Einziger Nachteil beim Gin-Johannisbeere-Likör: Man unterschätzt die Wucht des Trunks, der mit eben 25 % die Wahrnehmung schnell trüben kann. Die Stimmung steigt dafür unaufhaltsam. Der erste Geruchstest hätte eine stärkere Wacholder- bzw. Gin-Note vermuten lassen, die Beeren können jedoch ganz schnell den Sieg auf dem Schlachtfeld erringen.