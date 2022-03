Name: Bluesman’s Buddy – Caribbean Rum

Herkunftsland: Heiligenstadt, Deutschland

Firma: More Than Just A Drink Gbr

Art des Getränks: Rum

Jahrgang: 10 Jahre alt

Link: http://www.more-than-just-a-drink.com/Startseite/

Abfüllmenge: 700 ml

Volumenprozent Alkohol: 40 %

Preis: 35,50 Euro

Online-Shop: https://www.trinkbare-delikatessen.de

Im Sommer 2021 haben More Than Just A Drink Gbr ihren Bluesman’s Buddy – Bourbon Whiskey (das Review findet ihr HIER!) herausgebracht und im Dezember gleich mit dem Bluesman’s Buddy – Caribbean Rum nachgelegt, über den wir direkt jetzt sprechen wollen. Optisch auf gleichem Level wird direkt der Schulterschluss gesucht. Edel verpackt und in 700 ml Flaschen abgefüllt, kann man den Rum ohne Probleme bei jeder Poker Session unter Freunden auf den Tisch stellen. Für Western-Fans gehört er definitiv in den heimischen Saloon. Doch was kann der Bluesman’s Buddy – Caribbean Rum aus Heiligenstadt, der aus den Händen von More Than Just A Drink Gbr entspringt?

Wie beim Whiskey trinkt das Auge ohne Frage mit, dabei ist das Etikett sogar noch besser gelungen und suggeriert dem Käufer noch mehr Eleganz. Blues- und Rockfans kommen dabei genauso gut auf ihre Kosten wie die bereits weiter oben angesprochenen Fans des guten alten weiten Western. Zwar zielt das Produkt auf diese Genreliebhaber, bleibt jedoch auch für andere Rum-Konsumenten interessant. Wohlduftend liegt eine süßliche Note in der Luft. Der Blend wurde zehn Jahre gereift, bis die wunderbar authentisch goldbraun gefärbte Spirituose in die Flaschen abgefüllt wurde. Geschmacklich setzt der Rum tatsächlich die Messlatte hoch und kann seinen älteren Bruder, den Bluesman’s Buddy – Bourbon Whiskey, recht deutlich in die Schranken weisen. Exotisch dringt der Caribbean Rum auf die Zunge. Wunderbar glatt, mit einer milden Alkohol-Attitüde legt er den Schwerpunkt auf einen süßen, gar fruchtigen Erguss, der die Geschmacksknospen gleich ergreifen soll. Die Farbe und der Charakter sprechen für eine mehrere Jahre in Eichenfässern gelagerte Melasse, die in allen Punkten auf eine hohe Qualität setzt. Der Abgang darf als ultramild bezeichnet werden und könnte als einziger Kritikpunkt etwas mehr Charakter aufweisen. Alle, die eine durch die Bank weg sanfte Rum-Session bevorzugen, dürften beim Antesten das zufriedene Funkeln in die Augen gezaubert bekommen. Sowohl pur als auch für Longdrinks kann man den Caribbean Rum ohne Bedenken guten Freunden auf den Tisch stellen. Als Gegenpart in Fruchtcocktails dürfte der Brand ebenfalls sehr gut funktionieren.