Porcupine Tree: veröffentlichen neuen Song „Of The New Day“

Porcupine Tree haben weitere Details zu ihrem ersten Album seit dem 2009 erschienen The Incident enthüllt. Closure/Continuation wird am 24. Juni 2022 via Music For Nations/Sony sowohl in einer sieben Tracks umfassenden Standard Edition als auch in einer Deluxe-Version mit zehn Tracks erscheinen.

Gestern debütierte mit Of The New Day der zweite Song von Closure/Continuation online. Aufbauend auf wundervoller, ruheloser Akustik, bevor es in beißenden, instrumentalen Overdrive geht, stellt der Track einen krassen Kontrast zur ersten Albumsingle Harridan dar und zeigt die Begabung der Band für überirdische Melodien.

Steven Wilson sagt über Of The New Day: „Of The New Day ist ein Song über Wiedergeburt aus der Dunkelheit. Er klingt trügerisch simpel, eine erkennbar untypische Porcupine Tree-Ballade. Jedenfalls bis man merkt, dass die Taktlängen dauernd variieren; normale 4/4-Zählzeit mündet in 3/4, dann in 5/4, in 6/4, in 11/4, sodass der Track nie in einer Taktart verharrt. Das können Porcupine Tree manchmal sehr gut: Eine fast schon intellektuelle oder mathematische Grundidee total natürlich und eingängig klingen zu lassen. Zumindest hoffe ich, dass sich nicht das Gefühl einstellt, wir wollten nur für den Selbstzweck clever sein oder Technik über Musikalität stellen. Außer natürlich, man möchte sich genau auf diesen Aspekt der Komposition konzentrieren.“

Als Porcupine Tree sich 2010 in eine lange Auszeit begaben, war Donald Trump noch ein Gameshow-Host, Spotify steckte in den Kinderschuhen und die Welt drehte sich verhältnismäßig vorhersehbar. Als die Band sich nach ihrem bis dato erfolgreichsten Album und ihrer größten Headline-Show verabschiedete, schienen die vorstädtischen Gruselgeschichten und dystopischen Albträume, von denen Texter und Frontmann Steven Wilson so lebendig erzählte, komfortabel außer Reichweite. Es waren dunkle Fantasien, die niemals wirklich passieren würden … oder doch? Die Band blieb eine brillante Anomalie.

Zeitsprung ins Jahr 2022: Die Tagesnachrichten wirken, als wären Wilsons Lyrics in die Tat umgesetzt worden. Man wähnt sich im Schleudertrauma eines nie endenden Zyklus’ voller Demagogen, Zerfall und Krankheit, Paranoia und Post-Truth. Passend, dass Porcupine Tree (Wilson, Richard Barbieri und Gavin Harrison) sich nun zurückmelden – auch wenn die entsprechende Ankündigung Ende 2021 recht überraschend kam.

Closure/Continuation ist Porcupine Trees elftes Studioalbum. Still und heimlich im Lauf der vergangenen Dekade aufgenommen, stellte die Band es 2020/21 in einer Phase ohne Touring fertig – eine Phase, die sich in den ruhelosen, aufgewühlten Texten des Albums widerspiegelt; sei es in den ominösen Eröffnungszeilen von Herd Culling („Son, go fetch the rifle now / I think there’s something in the yard“), im Despotenaufruf der Rats Return-Coda oder wenn der Protagonist optimistisch den Wellen von Walk The Plank nachgibt.

Es hilft, dass die Musik, über der diese Worte liegen, die perfekte Kulisse dafür bilden. Von den ersten Sekunden des Albums, wo eine donnernde Bassline das labyrinthische Harridan einläutet, über die elektronischen Texturen von Walk The Plank und die träumerische Akustik von Dignity, welche sich schließlich zu prächtigem, zyklonartigem Sound öffnen, bis zum rasenden Strudel des Rausschmeißers Chimera’s Wreck entwickelt sich die beeindruckende Rückkehr einer der innovativsten und einflussreichsten Bands Großbritanniens. Closure/Continuation ist vorausdenkende Rockmusik, durch Myriaden elektronischer Filter getrieben und zu gleichen Teilen stürmischer Lärm und erhebende, melancholische Melodien.

Die Pause ist vorbei. Der Abschluss gelungen. Porcupine Tree machten weiter.

Die Tracklist für Closure/Continuation lautet wie folgt:

1. Harridan

2. Of The New Day

3. Rats Return

4. Dignity

5. Herd Culling

6. Walk The Plank

7. Chimera’s Wreck

Closure/Continuation erscheint als Standard CD, 2x Black Vinyl, 2x White Vinyl, 2x Transparent Blue Vinyl, digital und als Limited Edition Cassette.

Weitere Versionen:

– Limited Colored LP (2 x Transparent Green 12“) exklusiv bei EMP und in Indie Record Stores

– Limited Colored LP (2 x Sky Blue 12“) exklusiv bei JPC

– Limited Audiophile Deluxe LP in 12“ Slipcase-Box (9-Track-Album bei 45rpm auf 3x clear 12’’ mit den Bonustracks Never Have und Population Three)

– Limited Audiophile Deluxe CD in 12“ Slipcase-Box (Standard CD, zweite Disc mit Bonustracks Population Three, Never Have und Love In The Past Tense, Album-Instrumentals, Blu-ray mit 5.1/Dolby Atmos und HD Audio plus erweitertes, exklusives Artwork-Booklet)

Ab September werden Porcupine Tree durch Nord- und Südamerika sowie Europa touren. Es werden die ersten Shows der Band seit Oktober 2010 und voraussichtlich die einzigen Konzerte zu Closure/Continuation sein.

Porcupine Tree live 2022:

10.09. – (CA) Toronto, ON, Meridian Hall

12.09. – (CA) Laval, QC, Place Bell

14.09. – (US) Cambridge, MA, MGM Music Hall at Fenway

16.09. – (US) New York, NY, Radio City Music Hall

17.09. – (US) Philadelphia, PA, The Met Philadelphia

18.09. – (US) Washington, DC, The Anthem

20.09. – (US) Chicago, IL, Auditorium Theater

23.09. – (US) Irving, TX, The Pavilion at Toyota Music Factory

25.09. – (US) Denver, CO, Bellco Theatre

28.09. – (US) San Francisco, CA, The Masonic

30.09. – (US) Los Angeles, CA, Greek Theatre

04.10. – (MX) Mexico City, Pepsi Center

07.10. – (CL) Santiago, Movistar Arena

———

21.10. – (DE) Berlin, Max Schmelinghalle

23.10. – (DE) Vienna, Gasometer

24.10. – (DE) Milan, Forum

27.10. – (SE) Stockholm, Avicii Arena

28.10. – (DK) Copenhagen, Falkoner Theatre

30.10. – (PL) Katowice, Spodek Hall

02.11. – (FR) Paris, Zenith

04.11. – (DE) Stuttgart, Porsche Arena

06.11. – (DE) Oberhausen, KP Arena

07.11. – (NL) Amsterdam, Ziggodome

09.11. – (CH) Zurich, Halle 622

11.11. – (UK) London, SSE Arena Wembley

