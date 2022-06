Porcupine Tree: veröffentlichen neuen Track „Rats Return“

Porcupine Tree haben den vierten Vorab-Track ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums Closure/Continuation, das am 24. Juni via Music For Nations/Sony erscheinen wird, veröffentlicht. Seht das Video zu Rats Return hier:

Mit seinem rasiermesserscharfen Staccato-Riff und donnernder Rhythmusspur erzählt Rats Return eine moderne Horrorstory, bevölkert von Demagogen, die tagein, tagaus die Funkwellen verschmutzen. Im Zentrum des von Ricky Allen gedrehten Musikvideos steht eine während des Kalten Krieges angesiedelte Quizshow, moderiert von einem mordlüsternen, despotischen Sadisten.

Steven Wilson sagt über den Song: „Rats Return is about those who claim to have the interests of the people at heart, but when it comes down to it there is only ego and self-interest. I find myself reflecting on what sort of person would actually be so driven as to want to rule over a whole nation, and aren’t these people by definition the very last people that should be allowed to do so? The rats will always save themselves first.“

Porcupine Trees erstes neues Album seit 13 Jahren – Closure/Continuation – erscheint am 24. Juni 2022 via Music For Nations/Sony und kann hier vorbestellt werden: https://porcupinetree.lnk.to/PTCC-DE

