Steve Wilson: kündigt „The Overview Tour 2025“ an

Die erste Tour seit sieben Jahren und dazu noch eine neue LP. Am 14. März 2025 veröffentlichte die Prog-Ikone Steve Wilson The Overview, sein insgesamt achtes Soloalbum. Passend dazu gibt es eine Tour, die Wilson wie folgt ankündigt:

„Ich freue mich sehr, eine Tour mit Steven Wilson für 2025 ankündigen zu können, meine erste seit sieben Jahren. The Overview Tour wird ein audiovisuelles Erlebnis, das auf der gleichnamigen Neuveröffentlichung basiert: ein Album zum Thema Weltraum, das nur zwei lange Stücke enthält. Außerdem werde ich zum ersten Mal Musik von The Harmony Codex spielen, sowie Songs von all meinen vorherigen Alben. Ich bin unglaublich glücklich, wieder mit meiner inspirierenden Soloband aufzutreten, und wir haben viel verlorene Zeit aufzuholen. Ich freue mich darauf, Sie an einem epischen Abend zu sehen.“

Die Daten im deutschsprachigen Raum:

30.05.2025 Stuttgart – Porsche Arena

31.05.2025 München – Zenith

02.06.2025 Berlin – Friedrichspalast

03.06.2025 Hamburg – Sporthalle

10.06.2025 Zürich – The Hall

Tickets gibt es zum Beispiel hier (klick).