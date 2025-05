Zeal & Ardor am 29.04.2025 im Astra Kulturhaus Berlin

Event: Zeal & Ardor Tour 2025

Bands: Zeal & Ardor, Konvent

Ort: Astra Kulturhaus Berlin

Datum: 29.04.2025

Kosten: VVK 32 €, AK 40 €

Genre: Progressive Metal, Avantgarde Metal

Link: https://www.zaelandardor.com/

Die Schweizer Combo um Sänger Manuel Gagneux ist mit ihrem aktuellen zweiten Album Greif auf Europatour. Hierbei sind sie bis in den August auf verschiedenen Headlinershows und Festivals unterwegs. Heute führt sie ihr Weg durch den Kontinent auch nach Berlin. Im Astra Kulturhaus versammeln sich auch schon einige Fans der ungewöhnlichen und doch fesselnden Musik von Zeal & Ardor.

Als Vorband befinden sich in Berlin Konvent mit im Tourgepäck. Die Kopenhagener Blackened Death Doom Frauenband. Finster, dunkel und melancholisch brutal schleppen sich die Däninnen durch ihr heutiges Set. Zwei Alben haben sie bereits in die Welt entlassen und aus beiden hören wir heute Stücke als Einstimmung zu Zeal & Ardor. Das Publikum lässt sich das gut gefallen und geht doomentsprechend ruhig mit. Man kann die Show gut anschauen, freut sich dann aber doch auch schon auf den Hauptact.

Die Umbaupause kommt nach nicht zu langer Zeit und so stehen Zeal & Ardor auch bald auf der Astra-Bühne. Der heutige Auftritt soll knappe zwei Stunden gehen und hat inklusive Zugabe ganze 21 Lieder auf der Setliste. Zeal & Ardor nehmen sich viel Zeit für Ihre Fans. Die Show startet mit The Bird, The Lion And The Wildkin, das aus dem aktuellen Album Greif stammt. Es folgen die Kracher Wake Of A Nation und mein persönlicher Lieblingssong Götterdämmerung – beide Songs aus vorherigen Alben und EPs. Das Publikum ist begeistert und feiert ausgelassen mit den Schweizer Musikern. Im weiteren Konzertverlauf erfreuen uns Zeal & Ardor noch mit Hits wie Run, Death To The Holy und schließlich der letzte Song auf der offiziellen Setlist Devil Is Fine. Doch damit soll der Abend heute nicht enden. Fünf weitere Zugaben haben Zeal & Ardor im Gepäck. Diese sind heute im Astra Kulturhaus Trust No One, At The Seams, Don’t You Dare, I Caught You und schließlich Clawing Out. Insgesamt kann man sagen, dass das heutige Konzert eine wunderbare Mischung aus den verschiedenen Schaffensphasen von Zeal & Ardor ist. Alte wie neue Titel finden sich wieder und jeder kommt auf seine Kosten. Ich bin am Ende fix und fertig und fahre glücklich und zufrieden nach Hause. Was für ein fantastischer Abend und was für eine fantastische Band!