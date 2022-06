Circle Of Friends – The Garden (Tribute Album)

Starke Sänger und viele Musiker aus dem Olymp des Melodic Rock, AOR und klassischem Rock formen dieses Album aus den Händen von Bruce Mee, der Circle Of Friends mit dem Album The Garden (Tribute Album) für seine an Krebs verstorbene Mutter initiiert hat. Beachtlich, welche Künstler für das Projekt aufgefahren werden konnten. Die meisten Sänger und Musiker, die auf The Garden zu hören sind, haben eine enge wie persönliche Verbindung zu Bruce. Das wunderbare wie emotionale Konzept wird mit viel Leidenschaft zum Leben erweckt. Herr Mee begann mit dem Label Now & Then Records und wechselte später in die Position des Herausgebers des mittlerweile kultigen Fireworks Magazine. Von den dreizehn Titeln wurden neun vom Schweden Mikael Rosenberg geschrieben, den viele von Heartwind kennen dürften. Des Weiteren folgen dem Songwriting des Skandinaviers vier Coversongs, die das Album geschickt abrunden. Im Opener Little Piece Of Heaven wirbelt die Queen des Metals Doro Pesch durch den Track, der als stimmungsvoller Startschuss Lust auf mehr macht. Die Tracklist ist ebenso bunt gestaltet worden wie die vielen unzähligen Musiker ihren Fußabdruck hinterlassen. Robin Mcauley gefällt mir in Alone und Don’t Fear The Reaper besonders gut. Einflüsse von Doro, Whitesnake, Saxon und Yngwie Malmsteen spürt man in den einzelnen Nummern. Je nach Feeling übernimmt einer der großen Acts mehr von der Handschrift oder eine andere zieht sich weiter zurück. Im Grundsatz kann man Circle Of Friends technisch gesehen als Querschnitt der vier genannten Legenden verstehen. Seit dem 01.04.2022 steht die Platte zur Verfügung, die über Escape Music / Bertus veröffentlicht wurde und noch weitere kleine Höhepunkte offenbart. Truth Or Dare mit Karen Fell ist zum Beispiel eine liebevolle Nummer, die den Hörer in die guten alten Achtziger entführt. Mit dem Sprung in dieses Jahrzehnt liebäugelt Mikael Rosenberg und inszeniert mit den jeweiligen Künstlern eine Zeitreise zu den Wurzeln des Melodic Rocks. Vorsichtig werden zudem Metal Riffs in die klassischen Klänge mit eingebunden und sorgen für einen satten Sound, der dem Tributgedanken gerecht wird. Hört am besten selber mal in das Projekt rein.

