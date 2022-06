Joachim Witt: präsentiert neues Video “Rübezahl“

„Melancholisch und bisweilen schmerzhaft schön, so ist es, mein Gemüt.“

Rübezahls Reise bildet den krönenden Abschluss der Rübezahl-Trilogie.

Nach seinem 2020 erschienenen letzten Album Rübezahls Rückkehr, das mit orchestralem wild-romantischen Doom-Rocksound überzeugte (Top 20 in Deutschland), präsentierte der Berggeist im Februar sein Nachfolger-Release: Rübezahls Reise – den dritten und letzten Ausflug in seine monumentalen Klang- und Emotionswelten.

Der Abschluss dieser Soundreihe, die einen Blick tief in die Seele des Erlebens gewährt, ist dabei nicht als Rübezahls Ende zu sehen.

Vielmehr steht das neue Album für die metaphorische Reise und fortdauernde gedankliche und tatsächliche Weiterentwicklung des Ausnahmekünstlers Joachim Witt.

Im Rahmen seiner Tournee präsentiert er erneut die enorme Bandbreite seines Schaffens.

Vom unverzichtbaren Mega-Hit Goldener Reiter bis hin zum dann nagelneuen Werk Rübezahls Reise!

Joachim Witt – Rübezahl zurück auf Reise Tour 2022:

ACHTUNG – neue Tourdates!!!!

Die beiden Konzerte am 10.09. (Magdeburg) und 17.09. (Erfurt) fallen aus organisatorischen Gründen leider aus.

Die bereits erworbenen Tickets für Magdeburg und Erfurt sind aber ebenfalls gültig für das Konzert am 16.09. in Leipzig / Haus Auensee!!!

Rübezahl zurück auf Reise

01.09.2022 Frankfurt – Das Bett

02.09.2022 München – Backstage

09.09.2022 Hamburg – Mojo Club

11.09.2022 Berlin – Kesselhaus

15.09.2022 Hannover – Musikzentrum

16.09.2022 Leipzig – Haus Auensee

(für die ausgefallenen Konzerte in Magdeburg und Erfurt erworbene Tickets sind auch für die Show in Leipzig gültig!)

18.09.2022 Oberhausen – Kulttempel

29.09.2022 Dresden – Tante Ju

30.09.2022 Görlitz – L2 Club

Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen!

Unsere Meinung zu Rübezahls Reise: