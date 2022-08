Joachim Witt: der „Goldene Reiter“ galoppiert wieder – ab 01.09. auf Tour durch Deutschland

Nur noch eine Woche, dann galoppiert der Goldene Reiter endlich wieder durchs Land.

Joachim Witt tourt mit seinem Top 10 Album Rübezahls Reise durch insgesamt elf deutsche Städte.

Tourauftakt: 1. September in Frankfurt! 2. September in München! Und „Heimspiel“ am 09.09. in Hamburg!

Vor ein paar Tagen wurde das neue Video zu Die Wölfe Ziehen veröffentlicht:

Rübezahl lässt die Hallen Deutschlands ab dem 1. September 2002 mit mächtigem Klanggewitter, donnernder Atmosphäre und wuchtigen Soundwänden erbeben. Im Gepäck hat Witt dann das neue Album sowie eine Menge altbekannter Hits!

Rübezahl Zurück Auf Reise Tour 2022

01.09.2022 Frankfurt – Das Bett

02.09.2022 München – Backstage

09.09.2022 Hamburg – Mojo Club

10.09.2022 Magdeburg – Factory

11.09.2022 Berlin – Kesselhaus

15.09.2022 Hannover – Musikzentrum

16.09.2022 Leipzig – Haus Auensee

17.09.2022 Erfurt – HSD

18.09.2022 Oberhausen – Kulttempel

29.09.2022 Dresden – Tante Ju

30.09.2022 Görlitz – L2 Club

https://www.facebook.com/joachimwittmusik