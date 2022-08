Rock The Lakes 2022: erfolgreiches Debüt

Ziel erreicht: 5000 Personen beim ersten Rock The Lakes!

Die erste Ausgabe des Festivals Rock The Lakes hat die waadtländischen Ländereien des Vully zum Beben gebracht! Es gab keine Ausfälle in letzter Minute, die 24 europäischen und Schweizer Bands haben sich gut auf der Landzunge des Murtensees an der Stelle „La Ferme Lauper“ im kleinen Dorf Vallamand präsentiert.

Die Bühne und die Technik: außergewöhnliches Niveau je nach Band

Die erste Genugtuung. Die Gesamtheit der Headliner, der Medien und des Publikums war überrascht, dass Rock The Lakes für seine Feuertaufe mit einer Infrastruktur antrat, die den größten europäischen Bühnen würdig war. Die Soundqualität und die Lichtshow, die von der Firma AudioRent Clair und dem Z7 aus Pratteln zusammengestellt wurde, erhielten die Note 10/10. Einige Stunden nach ihren Auftritten übermittelten alle Manager und Künstler herzliche Dankesbotschaften.

Freitag, 19. August 2022

Die außergewöhnlichen Auftritte der deutschen Industrial-Metal-Band Eisbrecher und der bayerischen Folk-Metal-Band Feuerschwanz gaben am ersten Tag den Ton an und überraschten viele Menschen, die zum ersten Mal ein Festival dieser Art besuchten, positiv. Die Fans gaben ihrerseits mit ihren Kenntnissen der Sprache Goethes das Feedback. Kiki Crétin und seine Silver Dust lieferten eine Performance ab, die den größten Metalbands in nichts nachstand.

Samstag, 20. August 2022

Der große Tag des Wahnsinns vor einem tobenden Publikum. Die Fans sammelten sich schnell an den Crashbarrieren, um einer Demonstration der bretonischen Band Tagada Jones und ihrem Titelsong Mort Aux Cons beizuwohnen sowie der erwarteten Rückkehr der Zürcher Band Coroner, die nichts von ihrer Großartigkeit verloren hatten. Den Abschluss bildete ein atemberaubender Auftritt der schwedischen 50-Jährigen von Clawfinger. Duja und seine Band D-Fender sorgten für das Warm-up auf dem Otto Lauper Feld, gefolgt von Ad Infinitum, Sirenia und Bloodbound, den zukünftigen und ehemaligen Tenören der europäischen Metalszene.

Sonntag, 21. August 2022

Der weiche „Familientag“, der dem Hard Rock, Melodic Rock und Power Metal gewidmet war, vereinte die Generationen um die Shows der Schweizer Shakra und Crystal Ball, die am frühen Abend auftraten. Mission erfüllt, das Publikum war begeistert und sang mit. Die deutsche Band Orden Ogan sorgte für „Mayonnaise“, damit die finnische Band Beast In Black die besten Voraussetzungen für eine „stratosphärische“ Show hatte.

Das Sahnehäubchen auf dem Kuchen

24 Stunden vor ihrem Auftritt verhandelte das Management von Beast in Black mit der Festivalleitung über die Rechte, um die nächsten beiden „Live“ Promovideos für ihr letztes Album zusammenzustellen, und ließ eilig zwei Lastwagen mit Material kommen. Im Durchschnitt erreicht jedes Video dieser Band 5 bis 10 Millionen Aufrufe – was für eine Werbung für Rock The Lakes!

Mitarbeiter – Freiwillige – Campingplatz

Nur Danksagungen und nur Glück. Ob mündlich, per E-Mail oder in unseren explodierenden sozialen Netzwerken, die Glückwünsche für die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft unserer 140 freiwilligen Helfer und 30 Verantwortlichen sind überwältigend. Vielen Dank an alle Festivalbesucher, die wie erwartet großen Respekt vor unserem Gelände gezeigt haben. Ein Dutzend Gläser, die jeden Tag eingesammelt werden mussten, ein paar unbedeutende Zigarettenstummel, ein ständig sauberer Campingplatz, so viel zu nichts. Außergewöhnlich waren die Rock- und Metalfans, die uns besucht haben.

Dekoration und Umwelt

Das Publikum blieb lange auf den Höhen des Geländes, um die Aussicht zu genießen und die Konzerte an einem majestätischen Ort zu erleben. Die sozialen Netzwerke wurden mit Fotos von unserem Murtensee überschwemmt, mit der Bühne im Vordergrund, den nordischen Tipis, dem Wall Rock The Lakes und dem Portikus aus Holzpaletten, die von einem Unternehmen aus Vallamand begrünt wurden. Das Totem mit seinem mit der Kettensäge geschnitzten Widderkopf sollte an seinem Platz bleiben, wenn Freund Otto sein Einverständnis gibt: Das wäre toll.

Zukünftige

Nach den ersten Analysen sieht es so aus, als ob das Festival lebensfähig wäre. Mehrere Personen haben sich bereits gemeldet, um Führungsaufgaben in der RTL-Struktur zu übernehmen. Zwischen 50 und 60 Personen haben bereits darum gebeten, in den Bereich der Freiwilligen aufgenommen zu werden, die alle 2023 wiederkommen möchten.

Die Gespräche zwischen dem 85-jährigen Landbesitzer Otto Lauper, der alle Konzerte in voller Länge besucht hat, und dem Festivalboss werden im Oktober stattfinden, um zu besprechen, wie es weitergehen soll. Die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Ausgabe im Jahr 2023 ist groß, aber die beiden Freunde müssen diese drei verrückten Tage erst einmal emotional verarbeiten.

Parallel dazu steht der Programmgestalter von Rock The Lakes in Kontakt mit einer Reihe wichtiger europäischer und amerikanischer Bands, um das exklusive Line-Up für die nächste Ausgabe zu blockieren und vorläufig zu sichern.

Die Freiwilligen, die Mitarbeiter und das Management danken den Medien dafür, dass sie Rock The Lakes die Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit verleihen, die es schon jetzt verdient.

Herzliche Grüße an die Journalisten von uns.

Rock The Lakes

Informationen:

www.rockthelakes.ch

https://www.facebook.com/rockthelakesfesti